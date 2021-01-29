Врач сборной России рассказал, где будут оперировать лыжницу Непряеву

Врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман заявил, что Наталье Непряевой сделают операцию в связи с переломом руки в Центральной клинической больнице Москвы.

«Непряеву, скорее всего, будут оперировать в ЦКБ — там очень хорошие специалисты по кистевым проблемам. В воскресенье Наташа возвращается в Москву, её обследуют, возьмут мазок на коронавирус и, если тест окажется отрицательным, возможно, прооперируют уже в понедельник», — сказал врач RT.

Непряева упала во время гонки с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Фалуне. У спортсменки был диагностирован перелом руки.

Ранее Вяльбе заявила, что у Непряевой перелом.