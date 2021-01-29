Спортивный врач рассказал, сможет ли Непряева принять участие в чемпионате мира

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Сергей Архипов, спортивный хирург-ортопед и профессор, считает, что российская лыжница Наталья Непряева пропустит чемпионат мира из-за перелома руки.
Спортивный врач рассказал, сможет ли Непряева принять участие в чемпионате мира
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Сумеет ли Наталья восстановиться до начала чемпионата мира, можно будет сказать только после полного обследования. Если травма такова, что потребует операции и установки специальной пластины, то, скорее всего, чемпионат мира Непряевой придётся пропустить», — заявил Архипов RT.

Чемпионат мира стартует 23 февраля и завершится 7 марта.

Непряева получила перелом руки, упав во время гонки на этапе Кубка мира в Фалуне.

Ранее спортивный хирург-ортопед высказался о переломе Непряевой.

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