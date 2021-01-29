Спортивный хирург-ортопед о переломе Непряевой: главное — избежать смещения отломков

Сергей Архипов, спортивный хирург-ортопед, профессор, рассказал о проблемах, с которыми может столкнуться российская лыжница Наталья Непряева в результате перелома руки.

«Самое важное при переломах кисти — избежать смещения отломков. Поэтому кисть следует сразу фиксировать, но не туго. Главная опасность подобных травм заключается в том, что в этой области проходят крупных три нерва — серединный, лучевой и локтевой — и их компрессия всегда крайне нежелательна: если они находятся в сдавленном состоянии, может развиться так называемый синдром карпального канала (заболевание, которое проявляется онемением пальцев кисти в связи с защемлением срединного нерва на уровне запястья. — RT). В плане восстановления функций руки это создаёт очень много проблем», — сказал Архипов RT.

Непряева сломала две кости руки в результате падения во время гонки на этапе Кубка мира в Фалуне.

Ранее Губерниев заявил, что лыжница Непряева пропустит чемпионат мира.