Спортивный хирург-ортопед о переломе Непряевой: главное — избежать смещения отломков

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Сергей Архипов, спортивный хирург-ортопед, профессор, рассказал о проблемах, с которыми может столкнуться российская лыжница Наталья Непряева в результате перелома руки.
Спортивный хирург-ортопед о переломе Непряевой: главное — избежать смещения отломков
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Самое важное при переломах кисти — избежать смещения отломков. Поэтому кисть следует сразу фиксировать, но не туго. Главная опасность подобных травм заключается в том, что в этой области проходят крупных три нерва — серединный, лучевой и локтевой — и их компрессия всегда крайне нежелательна: если они находятся в сдавленном состоянии, может развиться так называемый синдром карпального канала (заболевание, которое проявляется онемением пальцев кисти в связи с защемлением срединного нерва на уровне запястья. — RT). В плане восстановления функций руки это создаёт очень много проблем», — сказал Архипов RT.

Непряева сломала две кости руки в результате падения во время гонки на этапе Кубка мира в Фалуне.

Ранее Губерниев заявил, что лыжница Непряева пропустит чемпионат мира.

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