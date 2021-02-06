Серебряный финиш: лыжник Ретивых занял второе место в спринте на этапе КМ в Швеции

Российский лыжник Глеб Ретивых выиграл серебро в личном спринте на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне. Он проиграл только хозяину соревнований Оскару Свенссону и обошёл лидера спринтерского зачёта Федерико Пеллегрино из Италии. Сергей Устюгов тоже пробился в финал, но занял шестое место. Досрочный обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов пропускал соревнования, как и вся женская сборная России.

Этап Кубка мира в шведском Ульрисехамне первоначально должен был пройти сразу после «Тур де Ски». Из-за этого в его программе оказались только личный и командный спринт — вымотанным на многодневке дистанционщикам эти виды всё равно были бы малоинтересны. Но соревнования пришлось перенести, чтобы лыжники избежали лишних переездов, которые во время пандемии коронавируса крайне нежелательны.

Это всё сильно повлияло на состав участников состязаний. Сборная Норвегии прислала второй состав как у мужчин, так и у женщин. Из российских спортсменов в заявке вовсе оказались только двое — чистый спринтер Глеб Ретивых и Сергей Устюгов, которому любые старты перед чемпионатом мира пойдут только на пользу. От женской команды никто не заявился. Послать резерв или молодёжь в Федерации лыжных гонок России посчитали нерациональным — одним лыжникам пришлось бы делать дорогостоящие тесты на COVID-19, а других скоро ждёт молодёжное и юниорское первенство планеты в Финляндии.

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Заодно перед началом соревнований в Ульрисехамне стало известно, что следующий этап в Нове-Место пропустит вице-лидер Кубка мира Иван Якимушкин. Это означало, что у Александра Большунова больше не останется конкурентов в борьбе за «Большой хрустальный глобус». Официально он завоюет трофей, когда имени Якимушкина не окажется в стартовых протоколах ближайших соревнований, но уже сейчас в российской сборной появился повод порадоваться этому успеху. Большунов будет десятым лыжником, который дважды выиграл Кубок мира в общем зачёте.

Этап в Ульрисехамне открывался розыгрышем медалей в личном спринте коньковым ходом. Для российских лыжников квалификация прошла достаточно спокойно. Устюгов показал четвёртое время, уступив только прославившемуся две недели назад финну Йони Мяки, норвежцу Томасу Ларсену и французу Люка Шанава. Ретивых быстрых секунд не показал, но прошёл отбор, заняв 26-е место. Стоило также обратить внимание на 12-ю позицию лидера спринтерского зачёта Кубка мира Федерико Пеллегрино — при определённых условиях Ретивых мог бы переместить его с первой строчки рейтинга.

Устюгов попал в первый четвертьфинальный забег с Шанава и довольно опасным шведом Оскаром Свенссоном. Российский лыжник первым выбрался на финишную прямую, но соперники смогли его настичь. Устюгову пришлось садиться в глубокий шпагат, чтобы отстоять первое место.

У Ретивых плей-офф начался более тревожно — он долгое время находился за спинами своих соперников и рисковал так там и остаться. Но прямо перед финишем он всё-таки нашёл для себя коридор, по которому проскочил вперёд, и прошёл в полуфинал. За ним в следующем забеге проследовал также Пеллегрино, а победитель квалификации Мяки завершил борьбу.

Дальше два россиянина попали в один забег и должны были соперничать друг с другом. Устюгов по привычке сразу захватил лидерство и повёл за собой Шанава и его соотечественника Ришара Жува. Ретивых долгое время безуспешно пытался подняться с последнего места. Спасло его столкновение шведа Маркуса Грате и чеха Михала Новака, благодаря которому он смог заново включиться в борьбу на финишной прямой.

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Устюгов в итоге чуть-чуть не дотерпел и стал вторым, проиграв только Жуву, а Ретивых занял третье место. Первый полуфинал получился гораздо более быстрым, чем второй, где победу одержал Пеллегрино, так что россияне в полном составе пробились в главный забег дня. Дополнил шестёрку финалистов хозяин соревнований Свенссон.

В финале Устюгов не изменил своей тактике и сразу задал сумасшедший темп, поддерживать который удавалось только Пеллегрино. В какой-то момент стало казаться, что Ретивых и Свенссон уже безнадёжно отстали, но на спуске лыжники снова объединились в группу. В этот раз Устюгову не удалось сохранить лидерство до финишных разборок. На повороте его ловко обошёл Шанава, после чего россиянин стал стремительно терять позиции.

Но зато Ретивых вовремя перестроился и включился в борьбу за медали. Перед заключительной прямой уже он имел лучшую позицию для атаки, однако его неожиданно обошёл Свенссон. Россиянин занял второе место и выиграл третью личную награду в этом сезоне. Третьим стал Пеллегрино, для которого эта медаль стала 33-й за карьеру в личном спринте — он побил мужской рекорд по подиумам в этой дисциплине на Кубке мира. Итальянец остался лидером спринтерского зачёта в этом сезоне, но Ретивых немного сократил отставание. Устюгов финишировал шестым, не сумев в четвёртом забеге сохранить силы на последнюю часть дистанции.

У женщин победу тоже отпраздновали хозяйки соревнований, только в их случае это было совсем предсказуемо. Даже после падения в четвертьфинале Линн Сван, выигравшей четыре спринта в этом сезоне, в финал пробились четыре шведки. Лучшей среди них стала Майя Дальквист, а Йоханна Хагстрём заняла второе место. Лидер женского Кубка мира Джессика Диггинс из США заняла третье место и увеличила свой отрыв от Юлии Ступак.