Отец Большунова назвал неожиданной новость о досрочной победе сына в зачёте Кубка мира

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Александр Большунов — старший отреагировал на новость о досрочной победе своего сына, российского лыжника Александра Большунова, в общем зачёте нынешнего сезона Кубка мира.
Отец Большунова назвал неожиданной новость о досрочной победе сына в зачёте Кубка мира
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«Я даже об этом и не думал. Сезон идёт, и мы никогда вперёд не забегаем. Получается, это неожиданно. У меня сегодня день рождения, я даже об этом вообще не думал. Это как обухом по голове, мы даже не говорили об этом с Сашей, сезон-то идёт», — цитирует отца спортсмена «Чемпионат».

Он отметил, что сын шёл к этой победе, но всё равно будет работать до конца сезона с полной отдачей.

«Он занимается своим делом и будет бороться до конца сезона. Всё главное ещё впереди», — добавил Большунов-старший.

Большунов, в активе которого 1613 очков, досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус» после того, как стало известно о том, что его ближайший преследователь и соотечественник Иван Якимушкин пропустит два ближайших этапа КМ.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о досрочной победе Большунова в Кубке мира по лыжным гонкам.

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