Бородавко высказался о досрочной победе Большунова в Кубке мира по лыжным гонкам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на досрочную победу Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона.

«Я бы не хотел заострять на этом внимание, потому что впереди чемпионат мира. Выиграл — и выиграл, досрочно — и досрочно. Настолько досрочно, конечно, что это никому не удавалось. Уже к половине сезона — победа. Сам факт этот нужно принять как должное и сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что не может идти и речи о снятии очков у Большунова за инцидент с финном Йони Мяки на этапе в Лахти. Тогда россиянин ударил соперника палкой, а после финиша врезался в него.

Большунов, в активе которого 1613 очков, досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус» после того, как стало известно о том, что его ближайший преследователь и соотечественник Иван Якимушкин пропустит два ближайших этапа КМ.

Ранее глава ФЛГР прокомментировала досрочную победу Большунова в Кубке мира.