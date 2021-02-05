Глава ФЛГР прокомментировала досрочную победу Большунова в Кубке мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на досрочную победу Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона.

«Поздравляю Сашу с досрочной победой! Думаю, что он сейчас сконцентрирован на чемпионате мира, и не хотелось бы, чтобы ему кто-то звонил, чтобы отвлекали человека от важного. Хотя я знаю, что он лишний раз телефон не возьмёт. «Глобус» вручат в конце Кубка мира в Лиллехаммере, думаю, даже будет более приятно его получать именно в Норвегии. Везти не так далеко, а то в прошлом году летел из Канады», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

При этом она выразила уверенность, что Большунов выиграл бы зачёт КМ даже в том случае, если бы норвежцы участвовали на всех этапах. Вяльбе также надеется, что новость о победе никак не повлияет на подготовку Большунова к мировому первенству, и отмечает, что Александр является целеустремлённым спортсменом.

Ранее сообщалось, что Большунов гарантировал себе победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам.