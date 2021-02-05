Большунов гарантировал себе победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам

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Российский лыжник Александр Большунов гарантировал себе победу в общем зачёте Кубка мира по итогам нынешнего сезона.
Большунов гарантировал себе победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам
  • © РИА Новости / Федерико Модика

Большунов лидирует в общем зачёте Кубка мира сезона-2020/21 с 1613 очками. Обогнать его в теории может только соотечественник Иван Якимушкин, на счету которого 774 очка. Тем не менее тренер сборной России Олег Перевозчиков заявил, что Якимушкин пропустит два ближайших этапа КМ, из-за чего Большунов второй год подряд станет обладателем «Большого хрустального глобуса».

«Иван пропустит этапы в Ульрисехамне и Нове-Место. Сейчас идёт подготовка к чемпионату мира, уже известно, какие дистанции каждый спортсмен побежит, во всяком случае, первые две дистанции. Соответственно, вся работа сейчас направлена под конкретные дистанции. И этапы Кубка мира в Швеции и Чехии в эту программу не вписываются», — цитирует Перевозчикова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Большунов пропустит этап Кубка мира в Нове-Место.

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