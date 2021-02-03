Большунов пропустит этап Кубка мира в Нове-Место

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Российский лыжник Александр Большунов не примет участия в этапе Кубка мира в Нове-Место.
Большунов пропустит этап Кубка мира в Нове-Место
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Все три недели Большунов будет готовиться в Италии, потому и этап в Нове-Место он пропустит. Будет подводка к чемпионату миру, где будут присутствовать все аспекты тренировок: силовые, длительные и скоростные занятия. Я буду находиться в Италии вместе с Большуновым», — приводит РИА Новости слова Бородавко.

Александр Большунов также пропустит этап Кубка мира в шведском Ульрисехамне, который будет проходить с 6 по 7 февраля. Чешский этап пройдёт 20—21 февраля, а 22-го числа стартует чемпионат мира в немецком Оберстдорфе.

Ранее сообщалось, что лыжник Большунов пропустит этап Кубка мира в Швеции.

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