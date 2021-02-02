Лыжник Большунов пропустит этап Кубка мира в Швеции

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Российский лыжник Александр Большунов пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне.
Лыжник Большунов пропустит этап Кубка мира в Швеции
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

По словам тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, которые передаёт ТАСС, решение пропустить этап связано с планом подготовки к чемпионату мира.

«Там выступят только Глеб Ретивых и Сергей Устюгов», — добавил специалист.

Этап в Ульрисехамне пройдёт 6—7 февраля.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе запланирован на 23 февраля — 7 марта.

Ранее сообщалось, что ещё одна сборная отказалась от выступления на этапе КМ по лыжным гонкам в Чехии.

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