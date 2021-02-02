Лыжник Большунов пропустит этап Кубка мира в Швеции
- © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
По словам тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, которые передаёт ТАСС, решение пропустить этап связано с планом подготовки к чемпионату мира.
«Там выступят только Глеб Ретивых и Сергей Устюгов», — добавил специалист.
Этап в Ульрисехамне пройдёт 6—7 февраля.
Чемпионат мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе запланирован на 23 февраля — 7 марта.
Ранее сообщалось, что ещё одна сборная отказалась от выступления на этапе КМ по лыжным гонкам в Чехии.