«Рекомендовано три недели иммобилизации»: хирург Калантырская — об операции на кисти и сроках восстановления Непряевой

Операция на кисти руки у Натальи Непряевой длилась чуть меньше часа и прошла успешно. Об этом в интервью RT рассказала Валентина Калантырская, руководитель Центра микрохирургии кисти ЦКБ Святителя Алексия. По словам специалиста, спортсменка может не удалять титановые пластины, которые ей были установлены во время хирургического вмешательства. Доцент кафедры травматологии РНИМУ им. Пирогова также пояснила, какой диагноз поставили российской лыжнице и сколько времени может уйти на полноценное восстановление.

— Согласно первой полученной информации, у Натальи Непряевой выявлен оскольчатый перелом — слишком серьёзная травма, чтобы рассчитывать на быстрое возвращение в строй. Диагноз не подтвердился?

— То, что перелом может быть оскольчатым, предположили в Швеции, где было проведено первоначальное обследование. Причём даже снимки, сделанные в боковой проекции, давали неоднозначную картину. Более точно понять, что случилось с рукой, можно только в ходе операции, когда ты получаешь возможность воочию увидеть характер повреждений. Наташу сопровождал доктор сборной России Роман Эрлихман. Мы, разумеется, обо всём его информировали, обсуждали с ним подробности предстоящей операции и последующего восстановления, так что он был в курсе всех деталей.

— Как точно звучит диагноз?

— Закрытый неосложнённый винтообразный перелом диафизов третьей и четвёртой пястных костей правой кисти со смещением отломков. Именно смещение и стало показанием для операции.

— Играет ли в данном случае роль быстрота проведения операции?

— В травматологии это принципиально всегда. Чем быстрее проводится операция после травмы, тем лучше. Бывают критические ситуации, когда есть большой отёк и нужно дождаться, пока он спадёт. В данном случае нам удалось всё очень быстро согласовать, тем более что наша больница Святителя Алексия позволяет проводить операции круглосуточно как в будни, так и в выходные дни.

Поэтому, собственно, мы и не стали затягивать с хирургическим вмешательством до понедельника, понимая, что у спортсменов всегда каждый день на счету. Наташа уже в понедельник собирается возвращаться в расположение команды. Вызвали операционную бригаду, заказали все необходимые конструкции.

— Эти конструкции предполагают повторную операцию по их извлечению?

— В большинстве случаев при операциях на верхних конечностях подобные конструкции не удаляются. Титановые пластины, поставленные Наталье, очень тонкие, лёгкие, не ощущаются и не контурируют под кожей. Тем более что спортсмены — не обычные люди: у них даже на кисти имеются ярко выраженные мышцы. Если у спортсменки возникнет желание через несколько месяцев убрать пластины, сделать это не составит никакого труда. День-два — и руку снова можно будет нагружать, как обычно. Но это совершенно необязательно.

— Сколько времени шла операция?

— Чуть меньше часа.

Снимок руки Натальи Непряевой после операции

RT

— Знаю, что ваша старшая дочь — мастер спорта по спортивной акробатике, так что тема спортивного травматизма вам близка. Насколько быстрым будет восстановление Непряевой?

— У меня достаточно большой опыт лечения и восстановления спортсменов самого разного уровня, тем более что моя младшая дочь тоже занимается акробатикой. Пока мы жили в Ярославле, где я заведовала хирургическим отделением больницы, мы активно лечили и акробатов, и хоккеистов «Локомотива», многих оперировали. Всем без исключения нужно было максимально быстро вернуться в строй, и даже врачи команды честно нам говорили, что у них нет возможности соблюсти все рекомендации по восстановлению.

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Если бы Непряева не была спортсменкой, мы проводили бы операцию иначе: скрепили бы отломки не пластинами, а винтами. При длинной плоскости перелома технология предполагает именно это. Но так как очевидно, что Наташа будет нагружать руку не как обычный человек, а в гораздо большей степени, для более прочной и надёжной фиксации было решено скреплять сломанные кости пластинами. Это, помимо всего прочего, позволяет человеку гораздо быстрее вернуться в строй.

Наши общие рекомендации — три недели иммобилизации. То есть всё это время пациенту предписывается не снимать фиксирующую лонгетку. Но в данном случае после того, как спадёт послеоперационный отёк и пройдёт болевой синдром, а на это уйдёт от пяти до семи дней, Наташа сможет начать заниматься общефизической подготовкой и потихоньку нагружать руку.

То есть в строй она должна вернуться гораздо раньше, нежели обычный человек. Анатомия кисти полностью восстановлена, репозиция кости проведена идеально, и мы надеемся, что восстановление пойдёт без осложнений. Понятно, что весь процесс будет контролироваться врачами сборной. Все рекомендации они от нас получили: какие нужно принимать препараты, витамины и так далее.

— Будет ли больно Непряевой нагружать кисть по истечении обозначенного вами времени?

— С точки зрения болевой чувствительности все люди разные, это очень индивидуально. Просто спортсмены — это совсем другие люди. Они приучены терпеть, на многие неудобства вообще не обращают внимания, да и восстановление у них всегда идёт быстрее. Просто нужно помнить, что относиться к себе после подобной травмы следует очень внимательно. Любое падение или чрезмерная нагрузка могут привести к тому, что состояние кисти ухудшится. Боль в этом плане — позитивный фактор. Позволяет лучше чувствовать тот порог, за который лучше не заходить.