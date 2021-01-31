«Рекомендовано три недели иммобилизации»: хирург Калантырская — об операции на кисти и сроках восстановления Непряевой
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— Согласно первой полученной информации, у Натальи Непряевой выявлен оскольчатый перелом — слишком серьёзная травма, чтобы рассчитывать на быстрое возвращение в строй. Диагноз не подтвердился?
— То, что перелом может быть оскольчатым, предположили в Швеции, где было проведено первоначальное обследование. Причём даже снимки, сделанные в боковой проекции, давали неоднозначную картину. Более точно понять, что случилось с рукой, можно только в ходе операции, когда ты получаешь возможность воочию увидеть характер повреждений. Наташу сопровождал доктор сборной России Роман Эрлихман. Мы, разумеется, обо всём его информировали, обсуждали с ним подробности предстоящей операции и последующего восстановления, так что он был в курсе всех деталей.
— Как точно звучит диагноз?
— Закрытый неосложнённый винтообразный перелом диафизов третьей и четвёртой пястных костей правой кисти со смещением отломков. Именно смещение и стало показанием для операции.
— Играет ли в данном случае роль быстрота проведения операции?
— В травматологии это принципиально всегда. Чем быстрее проводится операция после травмы, тем лучше. Бывают критические ситуации, когда есть большой отёк и нужно дождаться, пока он спадёт. В данном случае нам удалось всё очень быстро согласовать, тем более что наша больница Святителя Алексия позволяет проводить операции круглосуточно как в будни, так и в выходные дни.
Поэтому, собственно, мы и не стали затягивать с хирургическим вмешательством до понедельника, понимая, что у спортсменов всегда каждый день на счету. Наташа уже в понедельник собирается возвращаться в расположение команды. Вызвали операционную бригаду, заказали все необходимые конструкции.
— Эти конструкции предполагают повторную операцию по их извлечению?
— В большинстве случаев при операциях на верхних конечностях подобные конструкции не удаляются. Титановые пластины, поставленные Наталье, очень тонкие, лёгкие, не ощущаются и не контурируют под кожей. Тем более что спортсмены — не обычные люди: у них даже на кисти имеются ярко выраженные мышцы. Если у спортсменки возникнет желание через несколько месяцев убрать пластины, сделать это не составит никакого труда. День-два — и руку снова можно будет нагружать, как обычно. Но это совершенно необязательно.
— Сколько времени шла операция?
— Чуть меньше часа.
- Снимок руки Натальи Непряевой после операции
- RT
— Знаю, что ваша старшая дочь — мастер спорта по спортивной акробатике, так что тема спортивного травматизма вам близка. Насколько быстрым будет восстановление Непряевой?
— У меня достаточно большой опыт лечения и восстановления спортсменов самого разного уровня, тем более что моя младшая дочь тоже занимается акробатикой. Пока мы жили в Ярославле, где я заведовала хирургическим отделением больницы, мы активно лечили и акробатов, и хоккеистов «Локомотива», многих оперировали. Всем без исключения нужно было максимально быстро вернуться в строй, и даже врачи команды честно нам говорили, что у них нет возможности соблюсти все рекомендации по восстановлению.
Если бы Непряева не была спортсменкой, мы проводили бы операцию иначе: скрепили бы отломки не пластинами, а винтами. При длинной плоскости перелома технология предполагает именно это. Но так как очевидно, что Наташа будет нагружать руку не как обычный человек, а в гораздо большей степени, для более прочной и надёжной фиксации было решено скреплять сломанные кости пластинами. Это, помимо всего прочего, позволяет человеку гораздо быстрее вернуться в строй.
Наши общие рекомендации — три недели иммобилизации. То есть всё это время пациенту предписывается не снимать фиксирующую лонгетку. Но в данном случае после того, как спадёт послеоперационный отёк и пройдёт болевой синдром, а на это уйдёт от пяти до семи дней, Наташа сможет начать заниматься общефизической подготовкой и потихоньку нагружать руку.
То есть в строй она должна вернуться гораздо раньше, нежели обычный человек. Анатомия кисти полностью восстановлена, репозиция кости проведена идеально, и мы надеемся, что восстановление пойдёт без осложнений. Понятно, что весь процесс будет контролироваться врачами сборной. Все рекомендации они от нас получили: какие нужно принимать препараты, витамины и так далее.
— Будет ли больно Непряевой нагружать кисть по истечении обозначенного вами времени?
— С точки зрения болевой чувствительности все люди разные, это очень индивидуально. Просто спортсмены — это совсем другие люди. Они приучены терпеть, на многие неудобства вообще не обращают внимания, да и восстановление у них всегда идёт быстрее. Просто нужно помнить, что относиться к себе после подобной травмы следует очень внимательно. Любое падение или чрезмерная нагрузка могут привести к тому, что состояние кисти ухудшится. Боль в этом плане — позитивный фактор. Позволяет лучше чувствовать тот порог, за который лучше не заходить.