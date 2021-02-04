«Повод для радости у россиян»: как Устюгов вернулся в элиту лыжных гонок перед ЧМ

Выступление лыжника Сергея Устюгова на этапе Кубка мира в Фалуне ознаменовалось лучшими личными результатами за последний год. Он остановился в шаге от медали в индивидуальном спринте, занял седьмое место в состоявшемся при непростых условиях масс-старте и финишировал в числе 12 лучших в гонке с раздельным стартом. За три недели до чемпионата мира россиянин вновь заставил говорить о себе как о возможном фаворите этих соревнований, хотя ещё несколько месяцев назад не мог даже отобраться в национальную команду.

За двумя победами Александра Большунова на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне осталось в тени другое важное событие. Во всех трёх гонках принял участие Сергей Устюгов. Это было его первое полноценное выступление на международных соревнованиях в этом сезоне. Двукратный чемпион мира не завоевал медалей, но продемонстрировал весьма обнадёживающую динамику, которая позволяет причислить его к главным действующим лицам грядущего чемпионата мира.

Разговоры о том, что Устюгов не показывает привычных для себя результатов, идут уже больше года. Последним его достижением можно назвать второе место на «Тур де Ски» в 2020-м, когда он проиграл только Александру Большунову. После этого его словно подменили — уроженец ХМАО больше не получал медалей в личных гонках.

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Подготовка к текущему сезону у Устюгова тоже не задалась. Он позже других спортсменов начал сборы, и результаты его контрольных забегов на тренировках были весьма обескураживающими. В ноябре за несколько дней до старта Кубка мира Устюгов стал 30-м в гонке на 15 км. Несмотря на то что у него был персональная квота для участия в кубковых соревнованиях, спортсмен не попал в сборную на первые этапы.

Спустя некоторое время Устюгов сам объяснил, с чем связано ухудшение результатов и уход из национальной команды. Осенью он переболел коронавирусом и очень тяжело перенёс инфекцию, что сказалось на его форме. При этом президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе утверждала, что ситуацию усугублял и непростой характер Устюгова, мешающий нормальному тренировочному процессу.

«Тренер должен принимать решения. Давать план подготовки, отвечать за эту подготовку. Если же спортсмен начинает диктовать наставнику свои условия, это на 100% неправильная ситуация. Хотя сейчас мне порой кажется, что в нашей команде Сергей Устюгов пытается руководить Маркусом Крамером... Я уверена, что проблемы Сергея связаны не только со здоровьем. Чтобы их решить, нужно просто себя пересилить — выбросить все ненужные эмоции и заниматься исключительно спортом. Он очень талантливый спортсмен. Очень», — говорила Вяльбе в декабре.

В январе Устюгов пропустил «Тур де Ски», и возникли опасения, что выступить на чемпионате мира он тоже не сможет. Однако он не оставил попыток вернуться в сборную и всё-таки добился своего. Устюгов сам поставил себе задачу пройти отбор по спортивному принципу, и решил её, выиграв этап Кубка России.

Правда, долгожданное возвращение Устюгова вышло отнюдь не ярким, а, скорее, наоборот. На состязаниях в Лахти он провёл только последний этап эстафеты во второй российской команде. Двукратный чемпион мира довольно рано бросил сражаться за медали, и его результат был одним из худших среди тех, кто бежал коньковым ходом. Лишь благодаря дисквалификации Александра Большунова четвёрка Устюгова поднялась на третье место. Тем не менее он поехал на следующий этап в Фалуне.

Там 28-летний лыжник наконец-то раскрылся. Сначала он стал 12-м в гонке с раздельным стартом на 15 км, показав при этом пятое время в команде. На следующий день Устюгов уже был седьмым в масс-старте на аналогичной дистанции. Почти всю гонку он держался в глубине пелотона, но на последнем круге сделал рывок, которого от него мало кто ожидал. В итоге Устюгов оставил позади себя всю свою команду, кроме одержавшего победу Большунова.

Классический спринт и вовсе едва не принёс Устюгову первую личную медаль в этом сезоне. Он брал на себя инициативу в предварительных забегах и легко проходил в следующий раунд. Правда, в финале эта тактика не сработала. Устюгов лишь подвёз к финишной прямой соперников во главе с Йоханнесом Хёсфлотом Клебо, с которыми тягаться в спринте пока ещё не мог. Он остановился в шаге от пьедестала почёта, но заслужил похвалу от Вяльбе.

«В целом выступление команды стоит расценивать как хорошее. Не нужно паниковать, всё бывает. Был хороший трёхдневный тур. Устюгов набирает потихоньку форму, втягивается в процесс. Зная Серёгин боевой и спортивный характер, было видно его желание вернуться, и он сделал это достойно. Есть месяц, чтобы на чемпионате мира красиво начать со спринта. Думаю, у него есть шансы быть в призах, а если всё сложится в его пользу, то и выше», — сказала РИА Новости глава ФЛГР.

Как минимум участие в следующем этапе Кубка мира в Ульрисехамне Устюгов себе обеспечил. Там он сможет выступить в личном и командном спринте свободным стилем — последний вид станет своеобразной репетицией перед чемпионатом мира, так как спринтерская эстафета коньковым ходом будет входить в его программу.

Эффектное возвращение Устюгова не осталось без внимания в мире лыжных гонок.

«Приятно, что он вернулся. Здорово, что ему удалось провести такую хорошую гонку. Слышал, Сергей заболел коронавирусом ещё перед этапом в Руке. Он потерял из-за этого много времени. Такого не пожелаешь никому. Надеюсь, ему не понадобится ещё больше времени на восстановление. Он показал, что уже встал на путь восстановления», — цитирует Клебо VG.

Оценил последние результаты Устюгова и чемпион мира 2011 года в составе сборной Канады Девон Кершоу. Он уверен, что теперь россиянин усилит сборную на первенстве планеты.

«Для меня главным откровением стало выступление Устюгова. Вы видели, что он сделал в полуфинале спринта? Потрясающе! Очевидно, Сергей прекрасно чувствовал себя в этот день. Ему было ужасно сложно вернуться после болезни, он вынужден был выступать вне Кубка мира. Наконец-то Устюгов чувствует себя как босс. Он занял четвёртое место в квалификации и включил режим зверя в полуфинале. В финале он пытался повторить тактику, особенно в начале дистанции. Он выглядел очень хорошо, но конкуренция оказалась слишком высокой. Ему просто не удалось сделать необходимый просвет. Но такое выступление Устюгова после тяжелейшего входа в сезон — повод для радости у россиян», — приводит слова Кершоу «Чемпионат» со ссылкой на подкаст Faster Skier.

Конечно, оценивать перспективы Устюгова на чемпионате мира ещё рано. Тренеры пока даже не определили состав сборной на эти соревнования, а на место 28-летнего лыжника много других претендентов, которые выступали на протяжении всего сезона. Однако Устюгову удалось в кратчайшие сроки вернуться в строй и достойно выглядеть на фоне не только соотечественников, но и иностранных лыжников.

Если он продолжит набирать форму через этапы Кубка мира в Ульрисехамне и Нове-Место, то сможет вступить в спор за медали в личном и командном спринте. Участие в масс-старте показало, что Устюгов также может выступить и в скиатлоне, однако в этой дисциплине российским лыжникам, скорее всего, придётся применять командную тактику для помощи Большунову, а не бороться самостоятельно. Марафон, гонка с раздельного старта и эстафета для Устюгова маловероятны, но в его случае за три оставшиеся недели многое ещё может измениться.