Тренер рассказал, когда Непряева возобновит тренировки на лыжах
- РИА Новости
«Наталья уже вернулась в команду. Первые несколько дней она будет тренироваться, не вставая на лыжи, чтобы не нагружать руку. Как только рана немного заживёт, она начнёт тренировки на лыжах», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Непряева сломала руку в результате падения в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне. У неё был диагностирован перелом двух костей кисти, и она перенесла операцию.
Ранее сообщалось, что Непряева отказалась загадывать, сумеет ли выступить на ЧМ.