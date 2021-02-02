Тренер рассказал, когда Непряева возобновит тренировки на лыжах

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о возвращении перенесшей операцию на руке Натальи Непряевой в расположение национальной команды.
Тренер рассказал, когда Непряева возобновит тренировки на лыжах
  • РИА Новости

«Наталья уже вернулась в команду. Первые несколько дней она будет тренироваться, не вставая на лыжи, чтобы не нагружать руку. Как только рана немного заживёт, она начнёт тренировки на лыжах», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Непряева сломала руку в результате падения в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне. У неё был диагностирован перелом двух костей кисти, и она перенесла операцию.

Ранее сообщалось, что Непряева отказалась загадывать, сумеет ли выступить на ЧМ.

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