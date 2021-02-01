Непряева отказалась загадывать, сумеет ли выступить на ЧМ

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Российская лыжница Наталья Непряева, получившая перелом руки на этапе Кубка мира в Фалуне, затруднилась ответить на вопрос относительно своего выступления на чемпионате мира.
Непряева отказалась загадывать, сумеет ли выступить на ЧМ
  • globallookpress.com
  • © Plihal Libor/CTK

«В данном состоянии вообще ни о чём не думаю. Просто не знаю. Тем более сейчас, когда голова ещё толком не работает. Поэтому ни в коем случае не собираюсь ничего загадывать и никому ничего обещать. Естественно, я буду продолжать тренироваться в той степени, в которой это позволит состояние руки. Просто сейчас об этом ещё преждевременно говорить, да и чисто физически мне говорить тяжело: наркоз до конца не отпустил», — сказала Непряева RT.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберсдорфе. 

Ранее Непряева подробно описала роковое падение в Фалуне.

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