Непряева подробно описала роковое падение в Фалуне

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как получила перелом руки во время гонки на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

«Сразу после падения я не кричала и не плакала. Было действительно очень больно, но на эмоциях не сразу удалось понять, что именно случилось. Я потеряла равновесие на самой крутой части спуска, палка вылетела из темляка. Когда выбралась из сугроба, вставила её обратно в темляк и попробовала оттолкнуться, поняла, что дело плохо. Боли не ощущала, но рука как будто онемела. А когда сняла перчатку и посмотрела на кисть, сразу стало понятно, что кости сломаны: они перемещались под кожей как-то совсем хаотично. Только тогда до меня дошло: всё, приехали, однозначно случилась травма, и, похоже, серьёзная», — рассказала Непряева RT.

Спортсменка перенесла операцию на руке. Ожидается, что её восстановление займёт три-четыре недели.

Ранее хирург объяснила, будет ли Непряева испытывать боль при нагрузке на кисть в лонгете.