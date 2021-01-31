Хирург объяснила, будет ли Непряева испытывать боль при нагрузке на кисть в лонгете

Короткая ссылка
Руководитель Центра микрохирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии отделения травматологии и ортопедии ЦКБ Святителя Алексия, доцент кафедры травматологии РНИМУ им. Пирогова Валентина Калантырская рассказала, будет ли российская лыжница Наталья Непряева испытывать болевые ощущения в руке при нагрузке после восстановления от операции.
Хирург объяснила, будет ли Непряева испытывать боль при нагрузке на кисть в лонгете
  • РИА Новости
  • © Федерико Модика

«С точки зрения болевой чувствительности все люди разные, это очень индивидуально. Просто спортсмены — это совсем другие люди. Они приучены терпеть, на многие неудобства вообще не обращают внимания, да и восстановление у них всегда идёт быстрее. Просто нужно помнить, что относиться к себе после подобной травмы следует очень внимательно», — рассказала Калантырская RT.

Она отметила, что любое падение или чрезмерная нагрузка могут привести к ухудшению состояния прооперированной кисти.

«Боль в этом плане — позитивный фактор. Позволяет лучше чувствовать тот порог, за который лучше не заходить», — добавила хирург.

Ранее она назвала точный диагноз Непряевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить