Хирург объяснила, будет ли Непряева испытывать боль при нагрузке на кисть в лонгете

Руководитель Центра микрохирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии отделения травматологии и ортопедии ЦКБ Святителя Алексия, доцент кафедры травматологии РНИМУ им. Пирогова Валентина Калантырская рассказала, будет ли российская лыжница Наталья Непряева испытывать болевые ощущения в руке при нагрузке после восстановления от операции.

«С точки зрения болевой чувствительности все люди разные, это очень индивидуально. Просто спортсмены — это совсем другие люди. Они приучены терпеть, на многие неудобства вообще не обращают внимания, да и восстановление у них всегда идёт быстрее. Просто нужно помнить, что относиться к себе после подобной травмы следует очень внимательно», — рассказала Калантырская RT.

Она отметила, что любое падение или чрезмерная нагрузка могут привести к ухудшению состояния прооперированной кисти.

«Боль в этом плане — позитивный фактор. Позволяет лучше чувствовать тот порог, за который лучше не заходить», — добавила хирург.

Ранее она назвала точный диагноз Непряевой.