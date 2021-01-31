Хирург объяснила, будет ли Непряева испытывать боль при нагрузке на кисть в лонгете
- РИА Новости
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«С точки зрения болевой чувствительности все люди разные, это очень индивидуально. Просто спортсмены — это совсем другие люди. Они приучены терпеть, на многие неудобства вообще не обращают внимания, да и восстановление у них всегда идёт быстрее. Просто нужно помнить, что относиться к себе после подобной травмы следует очень внимательно», — рассказала Калантырская RT.
Она отметила, что любое падение или чрезмерная нагрузка могут привести к ухудшению состояния прооперированной кисти.
«Боль в этом плане — позитивный фактор. Позволяет лучше чувствовать тот порог, за который лучше не заходить», — добавила хирург.
Ранее она назвала точный диагноз Непряевой.