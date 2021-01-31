Руководитель центра микрохирургии назвала точный диагноз Непряевой

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Руководитель центра микрохирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии отделения травматологии и ортопедии ЦКБ Святителя Алексия, доцент кафедры травматологии РНИМУ им. Пирогова Валентина Калантырская, назвала точный диагноз россиянкой лыжницы Натальи Непряевой.
Руководитель центра микрохирургии назвала точный диагноз Непряевой
  • globallookpress.com
  • © Lubos Pavlicek/CTK

«То, что переломы могут быть оскольчатыми, предположили в Швеции, где было проведено первоначальное обследование. Причём даже снимки, сделанные в боковой проекции давали неоднозначную картину. Более точно понять, что случилось с рукой, можно только в ходе операции, когда ты получаешь возможность увидеть характер повреждений воочию. Наташу сопровождал доктор сборной России Роман Эрлихман. Мы, разумеется, обо всём его информировали, обсуждали с ним подробности предстоящей операции и последующего восстановления, так что он был в курсе всех деталей», — рассказала Калантырская RT.

Она также назвала точный диагноз Непряевой.

«Закрытый неосложнённый винтообразный перелом диафизов третьей и четвёртой пястных костей правой кисти, со смещением отломков. Именно смещение и стало показанием для операции», — добавила хирург.

Ранее стало известно, сколько времени понадобится Непряевой на восстановление после операции.

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