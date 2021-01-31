Стало известно, сколько времени понадобится Непряевой на восстановление после операции

Валентина Калантырская, руководитель центра микрохирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии отделения травматологии и ортопедии ЦКБ Святителя Алексия и доцент кафедры травматологии РНИМУ им. Пирогова ответила, как быстро российская лыжница Непряева восстановится после операции.

«Наши общие рекомендации — три недели иммобилизации. То есть всё это время пациенту предписывается не снимать фиксирующую лонгетку. Но в данном случае после того, как спадёт послеоперационный отёк и пройдёт болевой синдром — а на это уйдёт от пяти до семи дней, — Наташа сможет начать заниматься общефизической подготовкой и потихоньку нагружать руку», — сказала Калантырская в интервью RT.

По её словам, спортсменка должна вернуться в строй гораздо раньше, чем обычный человек.

«Анатомия кисти полностью восстановлена, репозиция кости проведена идеально, и мы надеемся, что восстановление пойдёт без осложнений. Понятно, что весь процесс будет контролироваться врачами сборной. Все рекомендации они от нас получили: какие нужно принимать препараты, витамины и так далее», — заключила Калантырская.

Ранее она рассказала, сколько длилась операция Непряевой.