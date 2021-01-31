Хирург рассказала, сколько длилась операция Непряевой на кисти

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Валентина Калантырская, руководитель центра микрохирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии отделения травматологии и ортопедии ЦКБ Святителя Алексия и доцента кафедры травматологии РНИМУ им. Пирогова, ответила, сколько продолжалась операция на кисти российской лыжницы Натальи Непряевой.
Хирург рассказала, сколько длилась операция Непряевой на кисти
  • globallookpress.com
  • © Fredrik Sandberg/Tt

«Чуть меньше часа», — заявила Калантырская в интервью RT.

При этом врач также рассказала, что в данном случае было необходимо провести операцию как можно быстрее, чтобы сократить срок восстановления.

«Бывают критические ситуации, когда есть большой отёк и нужно дождаться, пока он спадёт. В данном случае нам удалось всё очень быстро согласовать, тем более что наша больница Святителя Алексия позволяет проводить операции круглосуточно как в будни, так и в выходные дни. Поэтому, собственно, мы и не стали затягивать с хирургическим вмешательством до понедельника, понимая, что у спортсменов всегда каждый день на счету. Наташа уже в понедельник собирается возвращаться в расположение команды. Вызвали операционную бригаду, заказали все необходимые конструкции», — добавила Калантырская.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о самочувствии Натальи Непряевой после операции и оценила шансы на её выступление на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

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