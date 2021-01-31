Вяльбе рассказала о самочувствии лыжницы Непряевой после операции

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о самочувствии Натальи Непряевой после операции и оценила шансы на её выступление на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Всё будет зависеть от того, как будет вести себя больная рука. Понятно, что два-три дня она проведёт в покое. Гадать на кофейной гуще здесь не нужно, для начала пусть приедет в команду. Есть тренер, врач, реальные ощущения Натальи. Я с ней пообщалась, надеюсь, что она не будет, как всадник без головы, лезть на рожон, чтобы через какое-то время опять не лечить руку. Форсировать восстановление не стоит», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Она отметила, что теперь главной задачей Непряевой является подготовка к зимней Олимпиаде 2022 года.

«Да, она приедет на чемпионат мира, но, побежит или нет, мы не знаем. В голове она уже должна держать следующий сезон.

«Мы все её поддерживаем. Настроение после операции у неё было хорошим, общались с ней. Она смеялась, всё в порядке. Нужно не задавливать себя ещё больше, а жить на позитиве. То, что я и сказала Наташе. Она повидает родителей, будет находиться с командой, а если сидеть на диване, рука быстрее не заживёт», — добавила Вяльбе.

Непряева сломала руку в результате падения в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне. У неё был диагностирован перелом двух костей кисти, и она перенесла операцию.

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 23 февраля по 7 марта.

Ранее спортивный врач рассказал, сможет ли Непряева принять участие в чемпионате мира.