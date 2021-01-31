Выход Устюгова в финал, падение Большунова в квалификации и усталость Ступак: чем завершился спринт на этапе КМ в Фалуне

Российским лыжникам не удалось завоевать медали в спринтерских гонках в рамках этапа Кубка мира в Фалуне. У мужчин четвёртое место в финале занял Сергей Устюгов. Александр Большунов из-за падения не сумел пробиться дальше квалификации. Аналогичный результат у женщин продемонстрировала занимающая второе место в общем зачёте Юлия Ступак.

Мужчины

Программу этапа Кубка мира в Фалуне завершал индивидуальный спринт классическим ходом. У мужчин основные надежды российских болельщиков были связаны с Александром Большуновым, Сергеем Устюговым и Глебом Ретивых. А действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» мог оформить на данном этапе золотой хет-трик, ведь ранее он уже выиграл в Швеции гонки на 15 км классическим и свободным стилем.

К сожалению, на этот раз уроженца Брянской области постигла досадная неудача. Как и накануне, на одном из участков трассы он не удержался на ногах и едва не упал. Но если в масс-старте классикой это не помешало 24-летнему спортсмену одержать победу, то в спринте у него не осталось ни сил, ни дистанции. Таким образом, Большунов выбыл из борьбы уже после квалификации. А после гонки в сборной России назвали причины очередного падения Александра.

«На повороте лыжа съехала внутрь. Он присел на пятую точку, потерял скорость, поэтому проигрыш уже был большой. С Сашей ещё не разговаривал, но, думаю, никакой травмы нет. Настрой у него был неплохой, чувствовалось, что шёл нормально. Но уже всё позади, будет спокойно готовиться к чемпионату мира», — приводит слова тренера Юрия Бородавко «Чемпионат».

Компанию лидеру отечественной национальной команды в списке неудачников квалификации составил Иван Якимушкин, а Денис Спицов не вышел на старт. Остальные россияне отобрались в четвертьфинал, причём Устюгов — с четвёртым временем.

Первым на старт в следующем раунде вышел молодой Денис Филимонов. У него изначально было немного шансов на то, чтобы пройти дальше, ведь россиянин попал в группу таких сильных соперников, как Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес, Ришар Жуве и Пол Голберг.

Филимонов не ударил в грязь лицом и до конца сохранял шансы на попадание как минимум в тройку, но в борьбе в финишном створе всё же уступил Вальнесу, Клебо и Жуве, зато обошёл Голберга. К сожалению, пробиться дальше как лаки-лузеру Денису не удалось.

Зато у Ретивых никаких проблем не возникло. Он боролся далеко не с самыми сильными оппонентами, из которых выделялся лишь Эмиль Иверсен, и уверенно финишировал первым, опередив как раз норвежца.

А вот Сергей Устюгов и Александр Терентьев стартовали в одной пятёрке вместе с французом Лука Шанава, шведами Эриком Силфвером и Юханом Хегстрёмом, а также итальянцем Майколем Растелли.

Поначалу россияне уверенно контролировали ход гонки и шли впереди, но на спуске их настигли Шанава и Хегстрём. Однако Устюгов, отсидевшись за спинами оппонентов, продемонстрировал великолепный финишный спурт, показав хорошее время — 2:51,79. Терентьев остался четвёртым, но также показал неплохой результат, что позволило ему пробиться в полуфинал как лаки-лузеру.

Однако в полуфинале Александр вместе с Ретивых попали в звёздную компанию с Клебо, Оскаром Свенссоном, Вальнесом и лидером зачёта КМ в данной дисциплине Федерико Пеллегрино. К сожалению, Терентьев практически сразу отвалился от группы лидеров и финишировал последним.

А вот Ретивых до конца сражался за путёвку в финал. Какое-то время он даже держался на первом месте, но затем выпустил вперёд Пеллегрино, а на спуске вовсе отстал от скандинавов и итальянца. Тем не менее на финише он сделал всё, что было возможно, и показал четвёртый результат.

Зато в другом полуфинале Устюгов не оставил ни малейшего шанса соперникам, в том числе Иверсену. На одном из подъёмов он совершил настолько мощный рывок, что у оппонентов не осталось ни шанса. На финиш Сергей приехал в гордом одиночестве с ещё лучшим временем, чем на предыдущей стадии, — 2:51,06.

К сожалению, Ретивых, чтобы составить соотечественнику компанию в финале, не хватило буквально 0,07 секунды. Ровно на столько его опередил на финише Вальнес, ставший лаки-лузером.

Также в решающий забег отобрались Клебо, Свенссон, Шанава и Ховард Солос Тёугбёль. В такой компании Устюгову было непросто рассчитывать на медаль, но он горел желанием показать высокий результат и доказать всем, что вернулся по-настоящему.

С первых же метров дистанции Сергей попытался уйти в отрыв. На стартовом подъёме он предпринял фирменный рывок и даже обеспечил себе небольшой гандикап. Включился он и во второй подъём.

К сожалению, вскоре стало очевидно, что Устюгов поторопился. К последнему «тягунку» он вымотался и откатился на четвёртое место, пропустив вперёд Клебо, Свенссона и Вальнеса. Однако шанс побороться за награду у него появился после неожиданного падения последнего. В финишном створе россиянин сошёлся с Тёугбёлем, но всё же уступил ему. А Клебо в борьбе за победу не оставил шансов Свенссону.

Женщины

В женских соревнованиях борьбу за медали можно было ожидать от Юлии Ступак. Накануне в масс-старте тем же классическим ходом она стала серебряным призёром, причём её ускорение на финише позволило обойти даже норвежку Терезе Йохауг. Хотя Ступак в последнее время добивается успехов в основном в дистанционных гонках, спринтерские качества она не должна была растерять.

Но к третьей за три дня гонке сил у российской лыжницы не осталось. В квалификации ей сразу после старта нужно было преодолеть непростой подъём, и он Ступак не покорился. Она сразу же сильно отстала от других участниц и не попала в 30-ку лучших. К счастью, такая неудача не угрожала второму месту спортсменки в общем зачёте Кубка мира — её отсутствием могла бы воспользоваться только американка Роси Бреннен, которая не была фаворитом классического спринта.

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Таким образом, единственной россиянкой, пробившейся в плей-офф, стала Христина Мацокина. Однако уже на четвертьфинальной стадии она попала в один забег с призёром чемпионата мира в командном спринте Анамарией Лампич, которая до гонки занимала второе место в зачёте данной дисциплины текущего сезона КМ. Также на старт вместе с россиянкой ушла сильная американка Софи Колдуэлл.

К сожалению, бороться с ними на равных Мацокина не смогла. Она уступила не только Лампич и Колдуэлл, но и Ханне Фальк. Мало того, шведка неожиданно обошла американку и квалифицировалась в полуфинал.

В результате победу одержала Линн Сван. Причём как в четвертьфинале, так и в полуфинале шведка опередила лидера общего зачёта КМ Джессику Диггинс, которая не пробилась в решающий забег и не смогла сильно оторваться от Ступак в тотале.

В свою очередь, Сван в невероятной борьбе в финишном створе на 0,33 секунды опередила Лампич и соотечественницу Йонну Сундлинг. Словенка же лишь по фотофинишу оказалась сильнее шведки в борьбе за серебряную награду.