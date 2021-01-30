«Норвежцы боятся его, это видно по их лицам»: эксперты оценили финиш Большунова после падения

Александр Большунов пишет историю современных лыж, заявил в интервью RT чемпион мира Алексей Петухов после второй подряд победы россиянина на этапе Кубка планеты в Фалуне. Призёр Олимпийских игр Александр Панжинский назвал выдающимся выступление отечественного спортсмена, поскольку он сумел финишировать первым, несмотря на падение. В свою очередь, главный тренер сборной ХМАО Сергей Крянин предположил, что Большунов способен прибавить в преддверии ЧМ.

«Всё выглядело очень страшно. Нужно было обогнать человек 40»

В субботу Александр Большунов предоставил отечественным болельщикам очередной повод для радости. Накануне он выиграл гонку на 15 км свободным стилем, а теперь финишировал первым в «классике». Причём одержать вторую победу подряд ему не помешало даже падение по ходу дистанции, которое отбросило россиянина в конец четвёртого десятка промежуточного протокола. Но он сумел выбраться из столь непростой ситуации и на финишной прямой опередил норвежцев Йоханнеса Клебо и Пола Голберга.

«Победить в Фалуне — очень приятно. Четвёртый год подряд выигрываю здесь. Быстрая гонка, скорость была очень большой. Мне повезло, что спортсмены, которые шли позади меня, видели падение, и никто в меня не врезался, а я смог вернуться в группу», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Он также признался, что после падения испытал не самые приятные эмоции, ведь предстояло обойти более чем три десятка соперников.

«Всё выглядело очень страшно. Оказался в конце группы, было сложно вырваться вперёд. Требовалось обогнать человек 40, но у меня это получилось. Передо мной шли Эндрю Масгрейв и Илья Порошкин. Они то ли зацепились, то ли ещё что, но деваться было некуда, ведь мои лыжи цеплялись за их. Если честно, перед гонкой у меня была другая тактика, но из-за падения она не сработала, — добавил Большунов.

Другой российский лыжник Денис Спицов, финишировавший 13-м, удивился тому, что оппоненты не попытались нарастить скорость после падения лидера общего зачёта КМ, чтобы уйти от него в отрыв.

«Если честно, не понял, что там произошло. Видел только, как на одном из кругов упал Саша Большунов. Думал, сейчас начнут «натягивать», иностранцы любят это делать. Эмиль Иверсен несколько раз оглядывался. Предполагал, что они резко включатся. Хотел выйти вперёд, чтобы немного сбавить темп, но и оппоненты почему-то не стремились в этот раз убегать», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».

В свою очередь, тренер сборной России Юрий Бородавко подчеркнул, что масс-старт на последних 1,5 км фактически превратился в спринт, поскольку организаторы сделали «достаточно лёгкую трассу», и его подопечный сумел проявить свои лучшие качества.

«Очень рады, что Александр не просто выстоял и выбрался из непростой ситуации, но и вырвался вперёд в борьбе со своим прямым конкурентом Клебо. На финише не уступил ему. Иногда для победы в спринте хватает несколько сантиметров», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

По словам другого тренера сборной России Сергея Турышева, Большунову удалось доказать норвежцам и остальным соперникам: в настоящий момент именно он является сильнейшим лыжником в мире.

«Александр очень силён, даже несмотря на падение в ходе гонки. Норвежские спортсмены после этапа в Лахти нас недооценивали, но этим выступлением он будто сказал им: «Ребята, подождите, у нас ещё чемпионат мира впереди. Если мы даже где-то ошиблись, своё ещё наверстаем», — цитирует «Чемпионат» специалиста.

«Большунов открывает новую историю современных лыж»

Эксперты RT также остались в восторге от невероятного камбэка Большунова в «классике». А серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский вовсе назвал его «великим спортсменом».

«Несмотря на падение он сумел собраться и воспрянуть духом, когда казалось, все шансы потеряны. Саша доказал обратное и в итоге навязал норвежцам борьбу за первое место. Это по-настоящему выдающийся результат», — заявил Панжиниский в интервью RT.

По его мнению, россиянин двумя победами в Фалуне нанёс норвежцам серьёзный психологический удар, поскольку они просто не знают, как обыгрывать действующего обладателя Большого Хрустального глобуса.

«После этапа в Лахти Большунов, думаю, немного расстроился, ведь норвежцы вернулись на турнир и обыграли его в обеих гонках. Злопыхатели же начали принижать его предыдущие победы, дескать, Саша был на вершине лишь в отсутствие главных конкурентов. Но в Фалуне россиянин показал, что на данный момент является лучшим лыжником планеты. При этом норвежцы включают в борьбе с ним командную тактику, вместе ведут игру против Большунова. Речь необязательно идёт о неспортивном поведении, но скандинавы хотят находиться на вершине, а Александр — единственный, кто способен бросить им перчатку», — добавил Панжинский.

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Также призёр ОИ предположил, что к чемпионату мира, который стартует 23 февраля и закончится 7 марта, россиянин подойдёт в ещё лучшей форме.

«Победы в Фалуне придадут ему уверенность в собственных силах и психологическое равновесие. Он получит возможность спокойно провести последние недель подготовки в преддверии ЧМ. Главное — Александр постоянно находится в стабильно хорошей форме. Нельзя сказать, что сейчас он вышел на пик, а к первенству планеты угодит в функциональную яму. Уверен, они с тренером делают акцент на то, чтобы ровно пройти весь сезон. А сейчас у Большунова появилась возможность восстановить силы, ведь каждая гонка — это серьёзный стресс для организма», — отметил Панжинский.

В свою очередь, чемпион мира и земляк триумфатора этапа КМ в Фалуне Алексей Петухов сравнил успех Александра в «классике» на 15 км с чудом.

«Не всем удаётся с 38-й позиции после падения подняться на самую вершину. Но зная Сашу и объём его тренировок, я не удивлюсь этому. Понимаю, какой уровень нагрузок даёт ему Бородавко. Если человек их переваривает, то начинает показывать высочайшие результаты. Большунов же выполняет работу на позитиве, а потом выходит на старт и не боится норвежцев. Он показывает русскую удаль, которая требуется нам всем. Перед Александром реально нужно преклониться. Таких результатов в лыжных гонках я не помню со времён Бьорна Дэли. Большунов открывает новую историю современных лыж», — подчеркнул Петухов.

Чемпион мира также подчеркнул, что норвежцам в последнее время пришлось изменить отношение к россиянину. Раньше они недооценивали его, а теперь опасаются.

«Обыгрывать их из гонки в гонку — дорогого стоит, а Большунов выходит и делает это. Думаю, норвежцы уже боятся его. Это видно даже по их лицам. А ведь сначала скандинавы не воспринимали россиянина всерьёз, смотрели на него с ухмылкой. В прошлом году ходили шуточки, мол, Хрустальный глобус затерялся в России. Норвежцы просто не знают, какие ключи подобрать к Большунову. Он один придавливает их всех», — добавил Петухов.

А столкновения с оппонентами во время этапа КМ в Лахти, по словам чемпиона мира, лишь разозлили отечественного спортсмена. Причём негативные эмоции в Фалуне он сумел использовать себе во благо.

«Он достаточно умный человек и не по годам сдержанный. Знает, как и где себя необходимо вести. Считаю, в отношении Большунова таких поступков со стороны соперников быть не должно. Иностранцы по менталитету другие, а русских медведей подобные ситуации делают только сильнее. Большунов не оставит им ни шанса, поэтому лучше не раззадоривать его. Кто-то после конфликтов в Лахти сломался бы, а Саша одержал две победы. Уверен, после всего случившегося с ним побеседовал и Бородавко, и отец, и другие родственники», — предположил Петухов.

Наконец, главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин отметил грамотную работу Большунова на дистанции после падения в начале гонки.

«У него ещё оставалось время всё исправить. Вдобавок повезло, что он обошёлся без поломки палок или лыж, никто в него не врезался. Соперники к тому моменту не набрали каких-то сверхскоростей, а потому россиянин спокойно включился в борьбу. Что касается сражения на последних метрах дистанции, Клебо на финишной прямой очень силён, и нужно иметь перед ним гандикап, чтобы не доводить дело до разборок в створе. Саше это удалось. Не исключаю, что падение даже дополнительно стимулировало его», — заявил специалист в интервью RT.

Как и Панжинский, тренер считает, что россиянин не только не должен сбавить обороты в преддверии ЧМ, но и способен подойти к главному турнира текущего сезона в ещё лучшей форме.

«Думаю, то, что показывает Александр на данный момент — не его максимум. Уверен, у российского спортсмена есть ещё внутренние резервы. Самое главное, чтобы в голове у него был порядок. К этапу КМ в Финляндии Большунов просто не успел восстановиться после энергозатратного «Тур де Ски». Всё же провести восемь гонок за десять дней очень сложно. Саше требовалось время на восстановление, тогда как норвежцы приехали в Лахти свеженькими», — подытожил Крянин.