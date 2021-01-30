Большунов о своей победе после падения в масс-старте: мне реально повезло

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в масс-старте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

«Очень приятно победить в Фалуне. Это уже четвёртый раз, когда я здесь выигрываю. Сегодня была очень быстрая гонка. Скорости были очень высокие. И очень повезло, что спортсмены, которые находились сзади, увидели, что было падение. В итоге я встал и продолжил гонку. Поэтому можно сказать, что мне реально повезло сегодня», — сказал Большунов после гонки.

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл гонку классическим стилем на этапе КМ в Фалуне. Он финишировал за 35 минут 16,3 секунды. При этом во время гонки спортсмен попал в завал и вернулся на дистанцию под 38-м номером.