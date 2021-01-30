Петухов: победа Большунова в классической гонке в Фалуне — настоящее чудо

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Чемпион мира, призёр Олимпийских игр — 2010 в Ванкувере Алексей Петухов прокомментировал победу Александра Большунова в гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне.
Петухов: победа Большунова в классической гонке в Фалуне — настоящее чудо
  • Reuters

«Победа Большунова — настоящее чудо! Не всем удаётся с 38-й позиции после падения подняться на самую вершину. Но зная Сашу и объём его тренировок, я не удивлюсь ничему. Понимаю, какой уровень нагрузок даёт ему Юрий Бородавко. Если человек их переваривает, то начинает показывать высочайшие результаты. Большунов же выполняет работу на позитиве, а потом выходит на старт и не боится норвежцев. Он показывает русскую удаль, которая требуется нам всем. Перед Александром реально нужно преклониться. Таких результатов в лыжных гонках я не помню со времён Бьорна Дэли. Большунов открывает новую историю современных лыж», — сказал Петухов RT.

Большунов упал вместе с группой лыжников по ходу дистанции и вернулся на трассу на 38-й позиции. Однако всё равно сумел одержать победу.

Ранее Панжинский заявил, что Большунов постоянно находится в высокой форме.

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