Панжинский: Большунов постоянно находится в высокой форме

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Александр Панжинский высказался о форме российского лыжника Александра Большунова в преддверии чемпионата мира.

«Победы в Фалуне придадут Большунову уверенность в собственных силах и психологическое равновесие. Он получит возможность спокойно провести последние недели подготовки в преддверии ЧМ. Главное, что Александр постоянно находится в стабильно высокой форме. Нельзя сказать, что сейчас он вышел на пик, а к первенству планеты угодит в функциональную яму. Уверен, они с тренером делают акцент на то, чтобы ровно пройти весь сезон. А сейчас у Большунова появилась возможность восстановить силы, ведь каждая гонка — это серьёзный стресс для организма», — сказал Панжинский RT.

Чемпионат мира пройдёт с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

Ранее призёр Олимпийских игр предположил, что норвежцы включают «командную тактику» против Большунова.