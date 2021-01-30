Панжинский: Большунов постоянно находится в высокой форме

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Александр Панжинский высказался о форме российского лыжника Александра Большунова в преддверии чемпионата мира.
Панжинский: Большунов постоянно находится в высокой форме
  • Reuters

«Победы в Фалуне придадут Большунову уверенность в собственных силах и психологическое равновесие. Он получит возможность спокойно провести последние недели подготовки в преддверии ЧМ. Главное, что Александр постоянно находится в стабильно высокой форме. Нельзя сказать, что сейчас он вышел на пик, а к первенству планеты угодит в функциональную яму. Уверен, они с тренером делают акцент на то, чтобы ровно пройти весь сезон. А сейчас у Большунова появилась возможность восстановить силы, ведь каждая гонка — это серьёзный стресс для организма», — сказал Панжинский RT.

Чемпионат мира пройдёт с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

Ранее призёр Олимпийских игр предположил, что норвежцы включают «командную тактику» против Большунова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить