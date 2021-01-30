Призёр Олимпийских игр предположил, что норвежцы включают «командную тактику» против Большунова

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере лыжник Александр Панжинский высказался о командной тактике норвежцев против лидера общего зачёта Кубка мира Александра Большунова.

«После этапа КМ в Лахти Большунов, думаю, немного занервничал, ведь норвежцы вернулись на турнир и обыграли его в обеих гонках. Злопыхатели же начали принижать его предыдущие победы, дескать, Саша был лучшим лишь в отсутствие главных соперников. Но в Фалуне россиянин показал, что на данный момент является лучшим лыжником планеты. При этом норвежцы включают в борьбе с ним командную тактику, вместе ведут игру против Большунова. Речь не обязательно идёт о неспортивном поведении, но скандинавы хотят находиться на вершине, а Александр — единственный, кто способен бросить им перчатку. Однако даже это не помогло им опередить нашего спортсмена», — сказал Панжинский RT.

Ранее Панжинский высказался о победе Большунова в классической гонке в Фалуне.