Панжинский — о победе Большунова в классической гонке в Фалуне: выдающийся результат
- Reuters
«Большунов в очередной раз продемонстрировал, что в таком молодом возрасте уже является настоящим бойцом и великим спортсменом. Несмотря на падение, он сумел собраться и воспрять духом, когда казалось, все шансы потеряны. Саша доказал обратное и в итоге навязал норвежцам борьбу за первое место. Это по-настоящему выдающийся результат», — сказал Панжинский RT.
Большунов победил в гонке с массовым стартом, несмотря на падение по ходу забега.
Ранее Легков заявил, что Большунов в очередной раз всем всё показал.