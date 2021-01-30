Панжинский — о победе Большунова в классической гонке в Фалуне: выдающийся результат

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал победу Александра Большунова в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне.

«Большунов в очередной раз продемонстрировал, что в таком молодом возрасте уже является настоящим бойцом и великим спортсменом. Несмотря на падение, он сумел собраться и воспрять духом, когда казалось, все шансы потеряны. Саша доказал обратное и в итоге навязал норвежцам борьбу за первое место. Это по-настоящему выдающийся результат», — сказал Панжинский RT.

Большунов победил в гонке с массовым стартом, несмотря на падение по ходу забега.

Ранее Легков заявил, что Большунов в очередной раз всем всё показал.