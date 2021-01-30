Легков: Большунов в очередной раз всем всё показал

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал победу россиянина Александра Большунова в мужском масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне.

«Сильнейший спортсмен, он в очередной раз всем всё показал. Сегодня была блестящая гонка. Большунов молодец, что не пал духом и смог опередить на финише одного из сильнейших спринтеров на данный момент Голберга и сильнейшего спринтера Клебо. Думаю, он давно оставил все посторонние разговоры позади. Если кто и вспоминает об этом, то только журналисты», — сказал Легков «Спорт-Экспрессу».

Большунов в результате падения по ходу гонки опустился на 38-е место, но сумел стать победителем.

Ранее Бородавко высказался о победе Большунова.