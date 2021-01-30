Бородавко — о победе Большунова: иногда для победы хватает нескольких сантиметров

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты мужского масс-старта на 15 км на этапе Кубка мира в Фалуне.

«Организаторы сделали достаточно лёгкую трассу. Все шли вместе, фактически гонка масс-старта стала спринтом на заключительные полтора километра. У кого какие спринтерские качества, тот так и пробежал. Мы очень рады, что Александр сумел не просто выстоять и выбраться из непростой ситуации, а и вырваться вперёд в борьбе со своим прямым соперником — Йоханнесом Клебо. На финише не уступил ему. Иногда для победы в спринте хватает нескольких сантиметров», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

Большунов упал по ходу гонки вместе с группой лыжников. Россиянин вернулся на трассу 38-м, но сумел победить.

Ранее Спицов высказался о падении Большунова во время гонки на этапе КМ в Фалуне.