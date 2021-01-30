Спицов высказался о падении Большунова во время гонки на этапе КМ в Фалуне

Российский лыжник Денис Спицов прокомментировал падение своего соотечественника Александра Большунова во время 15-километровой гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне.

«Если честно, то я не видел, что там случилось. Видел лишь то, что на одном из кругов упал Саша Большунов. Думал, что сейчас начнут натягивать, поскольку иностранцы любят это делать. Иверсен несколько раз оглядывался. Я думал, видя падение Большунова, они резко включатся. И хотел выйти вперёд, чтобы немного сбавить темп, но они почему-то не стремились в этот раз натягивать», — заявил Спицов в эфире «Матч ТВ».

Во время прохождения десятого километра дистанции британский лыжник Эндрю Масгрэйв задел россиянина Илью Порошкина. Это спровоцировало завал в группе лидеров. Сразу за Порошкиным ехал Александр Большунов, он тоже упал. От завала пострадали более пяти лыжников. На дистанцию россиянин вернулся 38-м, но всё же сумел выиграть гонку.

Ранее Большунов высказался о своей победе после падения в масс-старте.