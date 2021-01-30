Спицов высказался о падении Большунова во время гонки на этапе КМ в Фалуне

Короткая ссылка
Российский лыжник Денис Спицов прокомментировал падение своего соотечественника Александра Большунова во время 15-километровой гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне.
Спицов высказался о падении Большунова во время гонки на этапе КМ в Фалуне
  • Reuters

«Если честно, то я не видел, что там случилось. Видел лишь то, что на одном из кругов упал Саша Большунов. Думал, что сейчас начнут натягивать, поскольку иностранцы любят это делать. Иверсен несколько раз оглядывался. Я думал, видя падение Большунова, они резко включатся. И хотел выйти вперёд, чтобы немного сбавить темп, но они почему-то не стремились в этот раз натягивать», — заявил Спицов в эфире «Матч ТВ».

Во время прохождения десятого километра дистанции британский лыжник Эндрю Масгрэйв задел россиянина Илью Порошкина. Это спровоцировало завал в группе лидеров. Сразу за Порошкиным ехал Александр Большунов, он тоже упал. От завала пострадали более пяти лыжников. На дистанцию россиянин вернулся 38-м, но всё же сумел выиграть гонку. 

Ранее Большунов высказался о своей победе после падения в масс-старте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить