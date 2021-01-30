Феноменальный финиш: Большунов выиграл гонку «классикой» на 15 км в Фалуне после падения

Александр Большунов одержал вторую победу подряд на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне. Он выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем. По ходу гонки россиянин попал в завал, однако сумел не только настичь группу лидеров, но и за счёт затяжного спурта на финише опередить норвежцев и прийти к финишу первым в 26-й раз за карьеру. Теперь действующий триумфатор Кубка мира будет оставаться лидером общего зачёта соревнований как минимум до последней гонки сезона.

Для классического мужского масс-старта организаторы этапа в Фалуне выбрали довольно простую конфигурацию трассы. На ней не было ни изматывающих подъёмов, ни опасных спусков, которые накануне привели к тяжёлой травме Натальи Непряевой. При этом пространства для лыжников было довольно мало — местами трасса была настолько узкой, что чуть ли не приводила к пробкам. Такие условия заранее предопределили характер гонки. Создать отрыв где-либо на дистанции было просто невозможно, так что всем сильнейшим лыжникам приходилось на протяжении всех 15 км держаться в одном пелотоне.

Это играло на руку в первую очередь норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо. Он пока ещё не набрал хорошую форму, чтобы бороться с Александром Большуновым, но спринтерские качества проявить должен был. А для этого ему надо было просто добежать до финиша за спиной у лидера Кубка мира. При этом всем ещё нужно было постараться избежать завалов, а их вероятность была довольно высока, в том числе из-за того, что все фавориты были заперты в общей группе, а аутсайдерам было проще в ней держаться.

Это мрачное предсказание сбылось в самом начале гонки, и первую потерю понесла российская команда. Андрей Ларьков замешкался в середине пелотона и упал примерно в полутора километрах от старта. Он сломал палку и отстал так сильно, что в борьбу так и не вернулся. Основная группа же старательно преодолевала долгие спуски, надеясь не повторить его судьбу.

Хотя серьёзных отрывов в гонке не ожидалось, розыгрыша бонусных очков никто не отменял. На отметке 5,8 км вперёд выскочил финн Ийво Нисканен, а за ним отсечку прошли Большунов, Иван Якимушкин и Илья Порошкин, заменивший травмированного Александра Червоткина. Клебо пробежал прямо за россиянами, не став отсиживаться за партнёрами, среди которых в этот день не было серебряного призёра пятничной разделки Симена Крюгера — в классическом стиле он не самый видный специалист.

Следующие три километра пелотон прошёл без приключений, как вдруг на спуске всё-таки случилось ещё одно массовое падение. Его жертвами стали Большунов, Порошкин и норвежец Ханс Холунд. Обладатель жёлтой майки опустился сразу на 38-е место, а от возглавившего группу Семикова отстал на девять секунд. В такой ситуации не то что рассчитывать на медали, а просто подтянуться к лидерам было чрезвычайно сложно. Холунд, к слову, эту попытку даже не предпринял — спустя некоторое время он сошёл с дистанции.

Но Большунов совершил настоящее чудо. Всего за два километра он смог снова оказаться рядом с Семиковым, Якимушкиным и Полом Гольбергом, пытавшимся разогнать группу. Догонять соперников Большунову приходилось на узком участке трассы, где все лыжни были заняты, но он побежал по снежной обочине и всё равно вернулся на свою позицию прямо к ещё одному розыгрышу бонусных очков.

До финиша оставалось ещё четыре километра, и Большунову нужно было подобрать нужный момент, чтобы всё-таки вырваться из оков пелотона и избежать разборок с Клебо. Норвежец, чувствуя это, переместился поближе к россиянину, за которым продолжал дежурить Гольберг.

Момент для атаки настал за километр с лишним до конца гонки. Хотя серьёзных подъёмов в этой части дистанции не было, Большунову всё-таки надо было рисковать. За ним сразу поспешил Гольберг, а чуть позже ускорился и Клебо. На спусках норвежцы отыгрывали у россиянина доли секунды, но когда была возможность за счёт своей работы на лыжне продвинуться вперёд, Большунов ею обязательно пользовался. В итоге Клебо так и не смог оказаться за россиянином и к финишной прямой подошёл с небольшим отставанием.

Все три лыжника мощно ускорились на последних метрах дистанции, и победителем этой схватки всё-таки вышел Большунов. Клебо сумел обойти Гольберга и выиграл серебро. Россиянина и двух норвежцев разделили всего лишь 0,4 секунды.

Большунов отпраздновал свою пятую победу в Фалуне, а всего за карьеру выиграл уже 26 гонок в Кубке мира — по этому показателю он сравнялся со швейцарцем Дарио Колоньей на седьмом месте за всю историю состязаний. Также россиянин будет вплоть до конца сезона носить жёлтую майку лидера Кубка мира благодаря огромному запасу заработанных очков.

Кроме фантастической победы Большунова выделить в этой гонке стоило и выступление Сергея Устюгова. Двукратный чемпион мира постепенно набирает форму и демонстрирует прогрессирующую динамику. В масс-старте он финишировал седьмым, обойдя Семикова и Якимушкина. Такое усиление сборной перед чемпионатом мира в Оберстдорфе, до которого остаётся меньше месяца, очень пригодится.