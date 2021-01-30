«Когда нас прессуют, мы становимся сильнее»: как отреагировали на победу Большунова в Фалуне после конфликтов в Лахти

Когда на российских спортсменов оказывают давление, они становятся только сильнее. Об этом после победы в «индивидуалке» на 15 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Фалуне заявил Александр Большунов. В свою очередь, тренер отечественной сборной Юрий Бородавко подчеркнул, что в отчётной гонке его подопечный боролся только с собой, а президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что с каждой победой Большунов становится увереннее в себе.

«Есть Господь Бог, справедливость восторжествовала»

Победа Александра Большунова в стартовой гонке этапа Кубка мира в Фалуне стала отличной новостью для отечественных болельщиков. Россиянин сумел прийти в себя после неудачного выступления в Лахти, которое больше запомнилось конфликтами с норвежцами и финнами, и вновь занял первое место. Финишировав, спортсмен признал, что произошедшее на прошлой неделе сделало его только сильнее.

«Это лучший ответ. Когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее. Ребята, делайте больше, а я буду становиться сильнее и доказывать результатами. Выходил с мыслями бежать и показывать достойный результат. Сегодня самые холодные условия, не знаю, наверное, за три года, когда я участвую в Кубке мира. Погода и трасса стабильные, единственное — немного испортились спуски. На последних кругах было очень опасно поворачивать. В «разделке» ты бежишь один, показываешь всю мощь, на которую способен и готов. Спасибо тем, кто поддерживает. Спасибо тем, кто не поддерживает. Всем спасибо», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Остался в восторге от выступления подопечного и тренер сборной России Юрий Бородавко. По его словам, Александр в пятницу боролся только с собой, хотя на финише ему всего 1,8 секунды уступил Симен Хегстад Крюгер.

«Большунов сумел вырвать финиш у Крюгера. Если бы он стартовал сзади, борьба получилась бы несколько другая. Саша показал свой уровень после «Тур де Ски», где накатила психологическая и физическая усталость. Даже после сильнейшего стресса в Лахти он сумел собраться и показать хороший результат», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

А президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что гордится Большуновым.

«Надеюсь, в дальнейшем будет всё то же самое. Каждая победа прибавляет уверенности в себе, думаю, Саша сейчас её обрел, он уже очень опытный спортсмен, не такой, каким был в 2018-м, например. Пожелаю ему удачи и всяческих успехов», — цитирует функционера «Р-Спорт».

Наконец, отец спортсмена, Александр Большунов — старший, порадовался, что сын, несмотря на конфликты с оппонентами в Лахти, «провёл достойную гонку».

«Негатив на него давил, но сегодня он показал честную борьбу. Были соперники, которые шли по Сашиному времени, но у них не получилось его обойти. Есть Господь Бог, справедливость восторжествовала, долго ждать не пришлось», — заявил мужчина в интервью ТАСС.

«Мне строго наказали вперёд не вырываться»

За 900 метров до финиша Симен Хегстад Крюгер даже сократил отставание от россиянина до 0,7 секунды. Однако последнюю часть дистанции Александр прошёл лучше. Норвежцу же оставалось лишь заверить, что он сделал максимум для победы, но в борьбе с лидером общего зачёта Кубка мира не хватило и этого.

«Я был близок к победе. Но когда до цели оставалось так мало, хотелось всё же его обогнать. Всё равно нужно радоваться. Это определённо моё лучшее достижение на данный момент», — приводит слова спортсмена NRK.

Остальные норвежцы проиграли Большунову ещё больше. Показавший третий результат Сьюр Рёте уступил Александру 23,9 секунды, а финишировавший четвёртым Ханс Кристер Холунд — 25,1. Не сумел навязать борьбу отечественному лыжнику и вернувшийся на КМ Йоханнес Клебо. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» стартовал в минуте позади грозного оппонента, но умудрился обойти его на дистанции. После гонки скандинав признался, что не стремился обойти Большунова из-за распоряжения тренеров.

«Мне строго наказали вперёд не вырываться. Нужно было держаться позади и не способствовать его рывку. Просто держаться позади», — объяснил Клебо.

Ещё более неудачно выступил Йони Мяки. В итоговом протоколе он занял лишь 68-е место с отставанием от Александра в 4,5 минуты. После гонки финн рассказал, что ему пришлось закрыть комментарии на своей странице в Instagram из-за большого количества сообщений со стороны российских болельщиков, а также подчеркнул, что принял извинения со стороны Большунова.

«Конфликты с норвежцами и финнами однозначно сделали Большунова злее»

Порадовались победе россиянина и эксперты. По их мнению, конфликты Александра с соперниками в Лахти никак не отразились на спортсмене, а, напротив, сделали его сильнее. В частности, такую точку зрения высказал бывший тренер сборной России Николай Лопухов.

«Он сильный атлет. Сложно сказать, сделает ли произошедшее Большунова злее, но он сам дал на это исчерпывающий ответ в интервью после гонки. Он сказал, что, когда русских прижимают, они становятся только сильнее. Такова жизнь. Ничего нового не произошло. Конечно, неприятно, что в лыжных гонках вообще разгорелся подобный скандал», — заявил специалист в интервью RT.

Тренер также подчеркнул, что победить в Фалуне Большунову помогла отличная работа лыж, которые подвели его в Лахти.

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«Всё получилось просто прекрасно. Я даже не сомневался, что после всех передряг, в которые попал Саша, он сумеет себя проявить. Да, в лыжных гонках происходит всякое, но Большунов хорошо готов, а тот, кто готов хорошо, выигрывает. На предыдущем этапе в Лахти у Александра плохо работали лыжи. Они оказались не в лучшем состоянии у всей команды. В Фалуне же подобных проблем не возникло», — добавил Лопухов.

В качестве ложки дёгтя по итогам гонки тренер назвал не самое удачное выступление остальных россиян, которые не сумели навязать норвежцам борьбу за медали.

«Сейчас, по сути, в первом ряду идут норвежские лыжники, а потом уже наши. Но Саша выделяется из этой компании и выручает команду. Спорт непредсказуем. Сегодня у него были чуть лучше готовы лыжи, и он выиграл. Тем не менее можно предположить, что на чемпионате мира Большунов будет бороться за призовые места. Хочется, чтобы и остальные ребята оказались в состоянии делать это. Пока они, к сожалению, не готовы», — подытожил Лопухов.

В свою очередь, призёр Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных также признался, что изначально не сомневался в успешном выступлении отечественного лыжника в Фалуне.

«Саша — спортсмен высокого уровня. Ожидалось, что после всего произошедшего с ним он соберётся и добьётся победы. Ничего необычного в этом нет. Я был уверен, что у него всё получится. А конфликты с норвежцами и финнами однозначно сделали Большунова злее. Знаю его как человека не настолько хорошо, но уверен, что он со своим опытом правильно отнёсся ко всему. Думаю, мало кого в России вообще таким можно пронять», — отметил эксперт в интервью RT.

При этом он призвал не раздувать тему конфликта лидера общего зачёта КМ с соперниками. По его словам, скандалы, подобные тем, что произошли в Лахти, как правило, случаются не очень часто.

«Не стоит думать, что в лыжах неспортивное поведение вокруг да около, хотя, конечно, это раздражает. Уверен, никаких специальных провокаций в отношении Большунова со стороны соперников мы не увидим. Это единичные случаи, которые бывают раз в сезон, а то и в карьере. Между спортсменами никаких проблем нет, просто все подхватили тему конфликта и начали её обсуждать», — объяснил Бессмертных.

Как и Лопухов, призёр Олимпийских игр назвал главным секретом успеха Александра в пятницу хорошую работу лыж.

«Физическое состояние Саши можно назвать стабильным, как и раньше. Пока сложно сказать, сумеет ли кто-то из россиян побороться за медали на ЧМ. Думаю, да. Время ещё есть. Многие спортсмены ведут целенаправленную подготовку к первенству планеты, поэтому на результаты этапов КМ не стоит обращать слишком большое внимание. Но жёлтая майка лидера общего зачёта турнира принадлежит Большунову, а значит, он сильнее всех», — подытожил Бессмертных.

В свою очередь, олимпийский чемпион и комментатор Александр Легков подчеркнул, что россиянин выполнил свою работу в индивидуальной гонке на 100%. Однако, по его мнению, двукратного победителя «Тур Де Ски» в дальнейшем ждёт непростая борьба с норвежцами.

«Всё стало понятно, можно говорить сколько угодно. Есть факты, и обо всём говорят результаты. И ясно, кто на финише в Лахти бы выиграл. Крюгер мог достать на последних километрах, Рёте тоже неплохо добавил. Нужно готовиться к тому, что норвежцы способны добавлять, отрывы от Саши у них сегодня были небольшие», — приводит слова Легкова Sport24.

Наконец, главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Крянин порадовался тому факту, что у Большунова хватило сил на финишную прямую.

«Он доказал, что находится на уровне и его стоит бояться остальным спортсменам. Не зря же он носит жёлтую майку. Хорошо, что вернулись норвежцы, борьба ещё больше обострилась. Видел, как многие сомневались в Большунове после возвращения скандинавов, но я со своей колокольни всегда болею за наших. Знаю характер ребят. Они всегда настраиваются и выкладываются на все сто процентов. Подготовка была проведена правильно. Абсолютно все могут бороться за первое место», — отметил специалист.