Вяльбе призналась, что гордится Большуновым после победы на этапе КМ в Фалуне

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что гордится Александром Большуновым после победы в индивидуальной гонке в рамках этапа Кубка мира в Фалуне.

«Счастлива и горжусь Сашей, надеюсь, в дальнейшем будет всё то же самое. Каждая победа — это уверенность в себе, думаю, Саша сейчас её обрел, он уже очень опытный спортсмен, не такой, каким он являлся в 2018-м, например. Пожелаю ему удачи и всяческих успехов», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

В индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем Большунов показал лучший результат, опередив на 1,8 секунды Симона Хегстада Крюгера. Ещё один представитель Норвегии, Сьюр Рёте, занял третье место.

Ранее Непряева получила травму во время гонки с раздельного старта на этапе КМ в Фалуне.