Финский лыжник Мяки принял извинения Большунова за инцидент во время гонки на этапе КМ в Лахти
- globallookpress.com
«На этой неделе было несколько трудно сконцентрироваться на правильных вещах. Я получил много комментариев в Instagram из России и в итоге был вынужден закрыть свой аккаунт. Говорил ли с Большуновым? Нет, я ещё не разговаривал с ним, но принимаю его извинения. Если встречусь с ним, то просто пожелаю ему удачи», — цитирует Мяки Expressen.
В финишном створе Мяки помешал Большунову себя обогнать, вследствие чего россиянин зацепился лыжей, сбился с хода, а затем отмахнулся палкой в сторону финна. После финиша Большунов въехал в группу финских лыжников, из-за чего он и его команда были дисквалифицированы.
Ранее Большунов выиграл индивидуальную лыжную гонку на этапе КМ в Фалуне.