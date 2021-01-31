Хоккеист «Вашингтона» оценил возвращение Овечкина в матче с «Бостоном»

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал возвращение российского форварда команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ).
Хоккеист «Вашингтона» оценил возвращение Овечкина в матче с «Бостоном»
  • Reuters

«Прежде всего, очень приятно видеть его снова в составе. В таких ситуациях он показывает, что он особенный и может переворачивать матчи. Думаю, мы все в этом убедились в овертайме, он любит в таких ситуациях выходить на первый план», — цитирует Бекстрёма пресс-служба НХЛ.

Овечкин до матча регулярного чемпионата с «Бостоном» был отстранён за нарушение медицинского протокола. В игре с «Брюинз» россиянин забросил победную шайбу. Теперь на счету Овечкина 708 голов в НХЛ, он также вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ.

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