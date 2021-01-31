Бородавко объяснил, почему Большунов упал в квалификации спринта на этапе КМ в Фалуне

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал падение Александра Большунова во время квалификации спринтерской гонки на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

«На повороте лыжа съехала внутрь, он присел на пятую точку и потерял скорость. Потому проигрыш у Большунова уже был большой. С Сашей я ещё не говорил, но думаю, что никакой травмы там нет. Настрой у него был неплохой, и было видно, что шёл нормально. Но уже всё позади — будет спокойно готовиться к чемпионату мира», — заявил Бородавко «Чемпионату».

Из-за падения Большунов не попал в четвертьфинальную стадию спринта, показав 46-й результат.

Ранее сообщалось, что Большунов из-за падения не смог пройти квалификацию спринта КМ в Фалуне.