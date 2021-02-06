Губерниев отреагировал на досрочную победу Большунова в зачёте Кубка мира
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«Как Завьялов! Двукратный! Молодец!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Александр Завьялов является двукратным победителем общего зачёта Кубка мира.
Большунов, в активе которого 1613 очков, досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус» после того, как стало известно о том, что его ближайший преследователь и соотечественник Иван Якимушкин пропустит два ближайших этапа КМ.
Ранее отец Большунова назвал неожиданной новость о досрочной победе сына в зачёте Кубка мира.