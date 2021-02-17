Лыжница Сорина выступит в спринте на ЧМ, несмотря на перенесённую травму

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что Татьяна Сорина побежит в спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам.
Лыжница Сорина выступит в спринте на ЧМ, несмотря на перенесённую травму
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Подготовка к чемпионату мира уже идёт полным ходом. Слава богу, с травмой мы справились даже быстрее, чем ожидали. Сейчас проводим блок скоростной работы. 20-го и 21-го числа проведём контрольные тренировки в Оберстдорфе вместе с группой Маркуса Крамера. Единственный минус для Татьяны — это пауза в соревновательном процессе. Отсутствие стартов в определённом уровне сказывается на волнении. Всё-таки она давно уже не проверяла свои возможности. На чемпионате мира Татьяна точно побежит спринт, а дальше уже будем смотреть по состоянию: бежать или не бежать спринтерскую эстафету. Это зависит ещё и от того, как Наталья Непряева восстановится», — цитирует Сорина Sport24

Чемпионат мира по лыжным видам спорта будет проходить с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе. Сорина получила травму ноги на тренировке в конце января.

Ранее был объявлен состав женской сборной России на ЧМ по лыжным гонкам.

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