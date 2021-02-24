Кершоу считает, что Большунов завоюет минимум одно золото на ЧМ по лыжным видам спорта

Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу поделился ожиданиями от выступления на чемпионате мира в немецком Обертдорфе российского лыжника Александра Большунова.

«Считаю, что для Большунова пришло время брать золото. В этом сезоне Александр показывает потрясающие результаты, а последний месяц он специально пропустил, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Недавно я вспоминал, как Владимир Смирнов смёл всех на чемпионате мира 1995 года в Канаде. И сейчас человек номер один, за которым нужно следить, — это однозначно Большунов. Он голоден до золотых индивидуальных медалей», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

В качестве фаворита соревнований среди женщин он выделил норвежку Терезу Йохауг. При этом Кершоу отметил, что за турниром будет интересно следить, так как лучший сезон в карьере проводит американка Джессика Диггинс.

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