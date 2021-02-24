Вяльбе рассказала, как относится к зарубежной критике в адрес сборной России

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос, как она относится к острым высказываниям в адрес национальной команды страны.
Вяльбе рассказала, как относится к зарубежной критике в адрес сборной России
  • © РИА Новости

«Я не хочу говорить пафосные фразы, но это в целом отношение к России. То, что сейчас происходит в жизни, налицо и в спорте. Я горжусь Сашей Большуновым, его немногословностью и правильными ответами. После своей победы в Фалуне он сказал: «Когда нас бьют, мы становимся сильнее». Я могу лишь повторить его слова. Лучший ответ на все подобные высказывания — это результат. Если вся команда будет это знать и понимать, то нас перестанут лишний раз поддёргивать и провоцировать. Что же касается публикаций в отношении сборной России, то я стараюсь такие вещи не читать и тем более за них не оправдываться. Особенно, когда не за что оправдываться. Как говорят, громче всех на пожаре кричит тот, кто сам этот пожар устроил. Для меня нет ничего удивительного в таких публикациях, подобное было всегда. На войне все средства хороши, а спорт — это тоже война. А лыжные гонки — часть спорта», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Ранее Легков выразил мнение, что простуда не отразится на форме Большунова.

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