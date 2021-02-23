Легков считает, что простуда не отразится на форме Большунова

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков оценил готовность отечественных лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова к чемпионату мира, который пройдёт в немецком Оберстдорфе.
Легков считает, что простуда не отразится на форме Большунова
  • Reuters

«Если у Большунова минимальная простуда, то это никак не скажется на состоянии его физической формы. Что касается Устюгова, то они вместе с тренерами обсудят и поймут, какие ему лучше гонки бежать, они хорошо общаются. На чемпионате мира Сергей побежит те гонки, в которых он рассчитывает на медали», — заявил Легков «Спорт-Экспрессу».

Александр Большунов перед стартом мирового первенства подхватил лёгкую простуду. Устюгов получил повреждение в результате падения во время контрольной гонки перед чемпионатом мира.

Ранее Бородавко заявил, что Большунов не смог выполнить весь план подготовки к ЧМ.

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