Легков считает, что простуда не отразится на форме Большунова

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков оценил готовность отечественных лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова к чемпионату мира, который пройдёт в немецком Оберстдорфе.

«Если у Большунова минимальная простуда, то это никак не скажется на состоянии его физической формы. Что касается Устюгова, то они вместе с тренерами обсудят и поймут, какие ему лучше гонки бежать, они хорошо общаются. На чемпионате мира Сергей побежит те гонки, в которых он рассчитывает на медали», — заявил Легков «Спорт-Экспрессу».

Александр Большунов перед стартом мирового первенства подхватил лёгкую простуду. Устюгов получил повреждение в результате падения во время контрольной гонки перед чемпионатом мира.

Ранее Бородавко заявил, что Большунов не смог выполнить весь план подготовки к ЧМ.