Бородавко: Большунов не смог выполнить весь план подготовки к ЧМ

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил состояние лидера национальной команды Александра Большунова.
Бородавко: Большунов не смог выполнить весь план подготовки к ЧМ
  • © Федерация Лыжных Гонок России

«Большунов тренируется по индивидуальной программе. Осталось два дня до старта. Будем смотреть. Конечно, болезнь повлияет на его форму перед чемпионатом мира. Александр не смог выполнить весь план подготовки к турниру. Его пришлось менять исходя из самочувствия спортсмена. Сейчас он чувствует себя нормально. Мы надеемся, что болезнь внесла минимальные коррективы в его состояние», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в немецком Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, чего ждать от российских лыжников на ЧМ.

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