Лидерство Большунова, возвращение Непряевой и идеальная работа в эстафетах: чего ждать от российских лыжников на ЧМ

24 февраля в Оберстдорфе стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта. Лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов постарается сделать золотой дубль в гонке с раздельного старта и марафоне, а также проявить себя в спринте, эстафете и скиатлоне. У женщин в отдельных видах программы и командных забегах на медали будут претендовать Юлия Ступак и Наталья Непряева, которая набирает форму после недавнего перелома руки.

Личный спринт, классический стиль

На чемпионате мира в Оберстдорфе забеги в личном спринте будут проходить классическим стилем. У мужчин эту дисциплину можно смело назвать вотчиной Йоханнеса Хёсфлота Клебо. За последние три года он выиграл семь стартов из девяти на этапах Кубка мира, в которых участвовал, а если не приходил к финишу первым, то обязательно довольствовался серебром. Оттеснить норвежца на второе место удавалось только Александру Большунову и другому лыжнику из Норвегии — Эрику Вальнесу. Происходило это в первых гонках сезона-2018/19 и 2020/21, после чего Клебо уже было не остановить.

Большунов всегда готов проявить себя в спринте, но в последнее время стал предпочитать бегать свободным стилем. В этом сезоне в забегах классикой он выиграл всего одну бронзу на этапе «Тур де Ски», который Клебо пропустил. Быстрее лидера Кубка мира оказывались и несколько других норвежцев, и швед Оскар Свенссон, и Глеб Ретивых.

Особняком стоит последняя гонка в Фалуне, когда Большунов упал в квалификации и рано закончил борьбу. Вместо него постарался себя проявить Сергей Устюгов, у которого хватает сил для выхода в финал, но нет финишного ускорения для попадания в призы.

У женщин фаворитками классического спринта ещё недавно считались Юлия Ступак и Наталья Непряева. Они обе после Олимпиады в Пхёнчхане выигрывали медали на этапах Кубка мира и даже одерживали победы. Но в этом сезоне лучшим результатом россиянок стало четвёртое место Непряевой на «Тур де Ски», которое ей будет очень непросто занять после перелома руки. Сейчас в женском спринте доминируют шведки — в трёх гонках классикой они дважды заняли весь пьедестал почёта, а Линн Сван выиграла все финалы. Даже если россиянкам удастся пробиться в медальный забег, то сопротивляться шведским лыжницам всё равно будет крайне сложно.

Скиатлон

В мужском скиатлоне Большунов уже является настоящим претендентом на золото. В прошлом сезоне он выиграл обе 30-километровые гонки с переобуванием лыж, а на последнем чемпионате мира стал серебряным призёром — не хватило пары сантиметров, чтобы обойти норвежца Шюра Рёте.

В этом году на этапах Кубка мира состоялся лишь один скиатлон, и выиграть его Большунову помешало только падение за несколько метров до финиша. Эмиль Иверсен, Рёте, Пол Голберг и Симен Крюгер сполна воспользовались неудачей россиянина и заняли тогда четыре первых места. Большунов отыгрался на следующем этапе, когда выиграл 15-километровые гонки коньком и классикой, пусть и с разницей в один день.

Если принимать в расчёт результаты Фалуна, то на роль напарника лидера сборной лучше всего подойдут Иван Якимушкин, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Правда, до статуса претендентов на медали все они пока недотягивают. Такой шанс появится лишь в случае, если они смогут удержаться за Большуновым и вместе с ним прибежать на финишную прямую, но пока противостоять такой тактике удавалось только норвежцам.

Во всех женских дистанционных гонках медали высшей пробы можно сразу отдавать норвежке Терезе Йохауг. Два года назад она уже совершила золотой хет-трик на чемпионате мира и готова повторить это достижение вновь. По крайней мере в скиатлоне она не потерпела ни одного поражения после окончания своей дисквалификации.

Претенденткой на две оставшиеся медали может считаться Ступак — она уверенно себя чувствует в контактных гонках и особенно отлично бегает классикой. Непряева остаётся действующим бронзовым призёром чемпионата мира в скиатлоне, но говорить о её перспективах можно только после возможного участия или неучастия в спринте. Для остальных россиянок скиатлон будет, скорее всего, проверкой на прочность перед эстафетой.

Командный спринт, свободный стиль

В командном спринте у мужчин претендовать на золото будут сразу несколько стран. Это и всегда сильная Норвегия, и громко заявившая о себе Италия, и ровная по составу Франция, и многообещающая Швеция. Россия в этот список тоже входит, однако если у большинства команд состав уже сейчас просматривается, то тренерский штаб российской сборной пока не определился с выбором лыжников.

Претендентов на участие сразу три — это Большунов, Устюгов и Ретивых. Кандидатура последнего наименее спорная, так как Глеб — чистый спринтер и был финишёром в обеих гонках этого сезона. С напарником, который должен будет создать отрыв и помочь избежать разборок с Клебо и Федерико Пеллегрино, пока ясности нет.

Командный спринт состоится на следующий день после скиатлона, и Большунову с Устюговым придётся, по сути, бежать вторую дистанционную гонку подряд. В любом случае они оба способны сохранить Ретивых в лидерской группе, а тот — уже добраться хотя бы до бронзы.

У женщин всё вновь упирается в форму Непряевой. Без перенесённой травмы она вместе со Ступак была бы претенденткой на медали даже с учётом того, насколько сильно прибавили Словения и Швейцария, присоединившись к традиционно мощным командам Норвегии, Швеции и США. В крайнем случае заменить Непряеву сможет Татьяна Сорина или кто-то из молодых лыжниц, так как всё равно итоговый результат будут определять спринтерские качества Ступак.

Гонки с раздельным стартом, свободный стиль

Для Большунова 15-километровые разделки свободным стилем являются профилирующей дистанцией — пять побед на этапах Кубка мира говорят сами за себя. Последнюю из них он одержал в этом году в Фалуне, когда россиянину противостоял весь свет норвежской сборной. Правда, у Крюгера Большунов выиграл меньше двух секунд, что наводит на слегка тревожные мысли. Норвежцам, как и любым другим сильным лыжникам, проще всего натренировать гонку с раздельным стартом, в которой не будет никакой тактической борьбы или досадных падений, как в контактных забегах, поэтому Большунову придётся и дальше испытывать серьёзную конкуренцию.

Другие россияне в Фалуне борьбу норвежцам навязать не смогли, но списывать их со счетов пока не стоит. Исходя из результатов нынешнего сезона, попадание в состав себе обеспечили Якимушкин и Спицов. Кандидатура четвёртого лыжника будет обсуждаться по ходу чемпионата мира. Всем им придётся бороться не столько за медали, сколько за возможность пробежать коньковый этап эстафеты, а это будет вполне приличная мотивация.

Для женской команды десятикилометровые разделки являются не самым перспективным видом. Навязать борьбу американке Джессике Диггинс, норвежке Терезе Йохауг и шведке Эббе Андерссон будет почти невозможно. Втроём они никого не подпустили к себе в Фалуне. Лучшая из россиянок — Ступак — заняла 12-е место. В её активе есть серебро этого сезона в Давосе, но тогда в забеге не участвовали скандинавские лыжницы, которые сейчас пропускать борьбу за золото чемпионата мира не намерены.

Эстафета

В мужском виде программы ожидается очередная дуэль Норвегии и России. У других стран оптимального состава из двух «классиков» и двух «конькистов» просто нет, а сборная Финляндии, со скандалом завоевавшая серебро на этапе Кубка мира в Лахти, скорее является исключением.

Борьба норвежцев и россиян начнётся уже при выборе состава. У каждой команды есть несколько различных вариантов того, как расставить лыжников по этапам. Достаточно сказать, что Большунов вовсе не рассматривается как однозначный финишёр, а может попробовать себя и на классическом этапе, где понадобится ответить на атаку норвежцев — они наверняка будут стремиться создать отрыв для Клебо.

Кроме него, кандидатами на два первых этапа являются Евгений Белов и Алексей Червоткин. Для свободного стиля подходят Якимушкин и Спицов — они оба показали на «Тур де Ски», что насыщенной программы чемпионата мира не боятся и могут поддерживать форму, но в борьбе с Клебо на последнем этапе они будут бессильны. В любом случае для российской команды любое место ниже второго будет считаться провалом.

Российским девушкам же за счастье будет бороться за бронзу, и это вполне реальный вариант, если в хорошей форме будут Ступак и Непряева. Им очень понадобится помощь Татьяны Сориной, которая в начале сезона казалась главным открытием в женских лыжных гонках. А недавний этап Кубка мира в Фалуне позволил закрыть вопрос с участницей первого этапа — Яна Кирпиченко вошла в пятёрку классического масс-старта, что стало настоящим сюрпризом. Если до четвёртого этапа сборная России даже оторвётся от Швеции, то возможно говорить и о борьбе за серебро. Золото после успешной атаки Йохауг вряд ли достанется кому-то, кроме норвежек.

Марафон, классический стиль

Забег на 50 км является ещё одним видом, в котором Большунов будет непререкаемым фаворитом. Достаточно сказать, что на крупнейших стартах он пока не опускался в марафоне ниже второго места. Его единственные поражения пришлись на Олимпиаду в Пхёнчхане и чемпионат мира в Зеефельде, где бежать можно было коньковым стилем. После этого в Кубке мира проходили две гонки классикой, и обе Большунов выиграл.

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Сопровождать лидера российской сборной будут Червоткин и Илья Семиков — один является ярко выраженным «классиком», другой специально готовится к этой гонке. Четвёртым участником может стать Якимушкин, если сохранит запал после эстафеты. При удачном стечении обстоятельств все они на длинной дистанции могут добраться до финиша наравне с норвежцами и после этого вступить в борьбу за медали.

В женском марафоне на 30 км говорить уверенно можно только о победе Йохауг. На остальные медали претенденток много, и при определённых обстоятельствах подняться на пьедестал почёта могут и российские девушки. Им благоволит классический стиль прохождения дистанции, в котором Ступак и Непряева уже выигрывали контактные гонки на «Тур де Ски». Определённые надежды могут быть связаны с Алисой Жамбаловой и Кирпиченко, тоже во многом из-за профилирующего стиля. Но если все они пропустят атаки со стороны иностранных лыжниц, то выносливости для ликвидации отставания вряд ли хватит.