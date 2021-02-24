Кершоу назвал главных конкурентов Большунова в спринте на ЧМ по лыжным видам спорта
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По его словам, он с нетерпением ждёт начала соревнований, так как ему интересно посмотреть, как спортсмены смогут выступить в жаркую погоду при ужасном состоянии трассы.
«Думаю, у мужчин будет битва пары норвежцев Клебо — Вальнес против россиянина Большунова. В это противостояние также может включиться Пеллегрино», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.
Спринтерские гонки на ЧМ в Оберстдорфе состоятся 25 февраля.
Ранее Кершоу выразил мнение, что Большунов завоюет минимум одно золото на ЧМ по лыжным видам спорта.