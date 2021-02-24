Кершоу назвал главных конкурентов Большунова в спринте на ЧМ по лыжным видам спорта

Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу поделился ожиданиями от спринтерских гонок на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

По его словам, он с нетерпением ждёт начала соревнований, так как ему интересно посмотреть, как спортсмены смогут выступить в жаркую погоду при ужасном состоянии трассы.

«Думаю, у мужчин будет битва пары норвежцев Клебо — Вальнес против россиянина Большунова. В это противостояние также может включиться Пеллегрино», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Спринтерские гонки на ЧМ в Оберстдорфе состоятся 25 февраля.

Ранее Кершоу выразил мнение, что Большунов завоюет минимум одно золото на ЧМ по лыжным видам спорта.