Закономерный финал: россияне остались без медалей в масс-старте на ЧМ по биатлону

What an incredible mass start and what a final loop! 😍



🥇🇦🇹 Lisa Theresa Hauser @OESVbiathlon

🥈🇳🇴 Ingrid Landmark Tandrevold @NSSF_Biathlon

🥉🇳🇴 @TirilEckhoff@NSSF_Biathlonhttps://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021pic.twitter.com/hx1vgJXWzb