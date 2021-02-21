Закономерный финал: россияне остались без медалей в масс-старте на ЧМ по биатлону

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке подошёл к концу. В последний день соревнований разыгрывались медали в гонках с общего старта. Лучший результат среди россиян показал Александр Логинов, занявший девятое место. Светлана Миронова, финишировавшая 19-й с шестью промахами, показала третье время на дистанции. Победы одержали норвежец Стурла Легрейд и австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Четвёртый триумф Легрейда и неиспользованный шанс Логинова

Программа чемпионата мира по биатлону в Поклюке завершалась мужским масс-стартом. В нём приняла участие вся эстафетная сборная России, накануне выигравшая бронзовые медали, — Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Саид Каримулла Халили. Такого представительства в гонке, для попадания в которую нужно выполнить ряд условий, у россиян не было восемь лет.

Первая стрельба преподнесла немало сюрпризов. Она отсекла от общей группы 16 спортсменов, допустивших промахи. В их числе оказался Йоханнес Бё. Норвежец допустил два промаха и сам себе осложнил задачу выиграть первое личное золото на этом чемпионате мира. Со стрельбища он ушёл за Халили и Елисеевым, которые оставили по одной незакрытой мишени. Штраф получили и француз Кентен Фийон Майе, и швед Мартин Понсилуома.

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Латыпов и Логинов осечек избежали. Они могли бы сразу присоединиться к лидерам, но предпочитали бежать в своём темпе и замыкать пелотон. При этом к их чистой скорости вопросов не возникало — на втором круге они бежали в одни ноги со всеми претендентами на медали. Выделялся на общем фоне только сверхбыстрый Бё-младший.

Вторая лёжка у россиян получилась не такой успешной. И Латыпов, и Логинов допустили по одному промаху. На фоне провала француза Эмильена Жаклена, не закрывшего вообще ни одной мишени, это был ещё не самый плохой результат. Латыпов после возвращения на трассу проигрывал всего 26 секунд захватившему лидерство Якову Факу из Словении, Логинов уступал ещё 11. Оба входили в первую дюжину биатлонистов.

Но третья стрельба всё-таки оставила россиян без медальных перспектив. Латыпов промахнулся последним выстрелом и вновь отправился на штрафной круг. Логинов был безупречен и даже провёл стрельбу довольно быстро, но его отставание от первой тройки исчислялось уже 44 секундами. Догнать Фака, норвежца Стурлу Легрейда и австрийца Симона Эдера в таких условиях было сложно.

Хотя сами лидеры шанс преследователям в итоге предоставили. Все трое на последнем рубеже допустили по промаху. Для Фака и Эдера эти ошибки оказались роковыми — если Легрейд ещё мог за счёт скорости сохранить комфортный отрыв, то у ветеранов такой прыти не было. Погоню за ними возглавили норвежец Йоханнес Дале и Фийон Майе, сумевшие в итоге забраться на пьедестал почёта вслед за теперь уже четырёхкратным чемпионом мира Легрейдом.

Логинов на последней стрельбе допустил ещё один промах и финишировал девятым, в 38 секундах от Фийона Майе — без лишних 300 метров дистанции он мог бы побороться за личную медаль. Латыпов и Елисеев замкнули топ-15, а дебютант чемпионата мира Халили закончил гонку на 20-м месте.

Австрийская сенсация и промежуточный успех Казакевич

В женском масс-старте представительство сборной России было в два раза меньше, чем в мужском. Отбор прошли Ирина Казакевич, выступившая лучше подруг по команде в спринте и гонке преследования, и занявшая пятое место в индивидуальной гонке Светлана Миронова. Ульяна Кайшева получила статус третьей запасной и незадолго до гонки поднялась на одну строчку в списке ожидания — от участия отказалась Денизе Херрман.

Интересно, что 13-й стартовый номер немки после этого перешёл к француженке Жюли Симон. Для лидера малого зачёта Кубка мира такая замена оказалась несчастливой. На первой же стрельбе Симон допустила сразу три промаха и упустила шанс выиграть третий масс-старт подряд. Столько же ошибок было у бронзовой призёрки в спринте Анны Солы из Белоруссии. Её соотечественница Динара Алимбекова и вовсе закрыла только одну мишень.

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У россиянок же проблем на первой лёжке не возникло. Они обе были в числе 16 спортсменок, избежавших штрафных кругов. Казакевич после этого стабильно держалась в первой восьмёрке, а Миронова, слегка задержавшаяся на старте, поднялась на десятое место перед второй стрельбой. Вдвоём они уступали считаные секунды норвежке Марте Олсбю-Ройселанн, стремившейся во второй раз подряд выиграть масс-старт на чемпионате мира.

На следующем огневом рубеже пути российских биатлонисток разошлись. Казакевич снова избежала промахов и поднялась сразу на третье место, уступая только австрийке Лизе Терезе Хаузер и чемпионке Европы из Латвии Байбе Бендике. Вскоре их догнали норвежки Тириль Экхофф и Ингрид Тандревольд, и в таком составе лидерская группа из пяти спортсменок побежала к следующей стрельбе. Миронова же допустила одну осечку и выпала из топ-15.

Казакевич почти весь следующий круг держалась с лидерами и прибыла на стрельбище пятой. На трассу она тоже вернулась позже своих недавних попутчиц — на стойке уроженка Бердска допустила два промаха, закончив борьбу за медали. Хаузер и Бендика вновь закрыли все мишени и продолжили вместе лидировать, а норвежский дуэт из-за штрафных кругов отстал от них на 20 секунд. Миронова перед третьей стрельбой сократила отставание от лидеров до 25 секунд и могла бы заново включиться в борьбу, но с ней случилась та же катастрофа, что и с Алимбековой — целых 600 лишних метров дистанции.

На последней стрельбе решалось, кто из двух неожиданных лидеров преподнесёт сенсацию под занавес чемпионата мира. Хаузер в четвёртый раз справилась со стрельбой и покинула стрельбище первой, а Бендика с нервами не совладала — латвийская биатлонистка заработала два штрафных круга. Её ошибками воспользовалась итальянка Лиза Виттоцци, а за ней пустилось в погоню норвежское трио в составе Ройселанн, Тандревольд и Экхофф.

Виттоцци к последнему сражению на дистанции оказалась не готова. Все скандинавские девушки обошли её задолго до финиша и разыграли серебро и бронзу между собой. В итоге на второе место поднялась Тандревольд, а ставшая третьей Экхофф выиграла в Поклюке свою шестую медаль. Хаузер тем временем уже принимала поздравления с первой победой в истории женской сборной Австрии.

Российские спортсменки в масс-старте лишь замкнули второй десяток. Казакевич допустила ещё два промаха на стойке и даже пропустила вперёд Миронову, у которой за всю гонку набралось шесть штрафных кругов. При этом на дистанции Миронова оказалась великолепна — она стала третьей по чистому времени, уступив только норвежским медалисткам.