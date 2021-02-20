Последний шанс в команде: сборная России по биатлону борется за медали в мужской эстафете на ЧМ

В предпоследний день чемпионата мира по биатлону в Поклюке разыгрываются медали в мужской эстафете. В состав сборной России на эту гонку вошли Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они будут бороться за высшие награды для национальной команды. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Алексей Филиппов