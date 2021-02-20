Последний шанс в команде: сборная России по биатлону борется за медали в мужской эстафете на ЧМ

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Владимир Зайвый
В предпоследний день чемпионата мира по биатлону в Поклюке разыгрываются медали в мужской эстафете. В состав сборной России на эту гонку вошли Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они будут бороться за высшие награды для национальной команды. RT ведёт текстовую трансляцию.
Последний шанс в команде: сборная России по биатлону борется за медали в мужской эстафете на ЧМ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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  • 20 февраля 2021

    Бё изо всех сил старается создать как можно больший отрыв от преследователей, а Логинов сокращает отставание от Примы и убегает от Джакомеля. Второй круг россиянин пробежал с пятым временем, и это не может не радовать.

  • Логинов уступает 52 секунды Бё и 21 секунду Приме. Можно бороться не просто за медаль, но и за победу. На последнем этапе у Норвегии будет Кристиансен, который ни разу в Поклюке на старт ещё не выходил.

  • Последний выстрел у Логинова не удался, но он всё-таки закрыл мишени! Финелло при этом допустил очень много ошибок. Сборная России вышла на третье место! Логинова преследует только не очень быстрый итальянец Джакомель.

  • Джакомель заработал штрафной круг! А Прима ни одного промаха не допустил.

  • Бё-младший не даёт шансов соперникам. Одним махом он закрыл все мишени и остался лидером эстафеты.

  • Бё позволил соперникам приблизиться к себе, но теперь снова пытается вырваться вперёд. Он выигрывает 16 секунд у Джакомеля. Логинов и Финелло уступают Приме 16 секунд.

  • Логинов показал восьмое время на первом круге. Довольно неплохо, особенно в комплекте с точной стрельбой.

  • Пять попаданий у Логинова! Отлично отработал он! Но каким-то образом его на секунду обошёл швейцарец Жереми Финелло. Россиянин остаётся в 17 секундах от первой тройки.

  • Йоханнес Бё промахнулся последним выстрелом, но дополнительный патрон отправил в цель. Один промах допустил и Прима. Джакомель был абсолютно точен.

  • Логинов будто не замечает словенца Рока Тршана и спокойно его обходит, поднимаясь уже на четвёртое место. Следующая цель — украинец Артём Прима и итальянец Томмазо Джакомель. Они впереди на 17 секунд.

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