Последний шанс в команде: сборная России по биатлону борется за медали в мужской эстафете на ЧМ
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
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20 февраля 2021
Бё изо всех сил старается создать как можно больший отрыв от преследователей, а Логинов сокращает отставание от Примы и убегает от Джакомеля. Второй круг россиянин пробежал с пятым временем, и это не может не радовать.
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Логинов уступает 52 секунды Бё и 21 секунду Приме. Можно бороться не просто за медаль, но и за победу. На последнем этапе у Норвегии будет Кристиансен, который ни разу в Поклюке на старт ещё не выходил.
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Последний выстрел у Логинова не удался, но он всё-таки закрыл мишени! Финелло при этом допустил очень много ошибок. Сборная России вышла на третье место! Логинова преследует только не очень быстрый итальянец Джакомель.
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Джакомель заработал штрафной круг! А Прима ни одного промаха не допустил.
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Бё-младший не даёт шансов соперникам. Одним махом он закрыл все мишени и остался лидером эстафеты.
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Бё позволил соперникам приблизиться к себе, но теперь снова пытается вырваться вперёд. Он выигрывает 16 секунд у Джакомеля. Логинов и Финелло уступают Приме 16 секунд.
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Логинов показал восьмое время на первом круге. Довольно неплохо, особенно в комплекте с точной стрельбой.
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Пять попаданий у Логинова! Отлично отработал он! Но каким-то образом его на секунду обошёл швейцарец Жереми Финелло. Россиянин остаётся в 17 секундах от первой тройки.
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Йоханнес Бё промахнулся последним выстрелом, но дополнительный патрон отправил в цель. Один промах допустил и Прима. Джакомель был абсолютно точен.
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Логинов будто не замечает словенца Рока Тршана и спокойно его обходит, поднимаясь уже на четвёртое место. Следующая цель — украинец Артём Прима и итальянец Томмазо Джакомель. Они впереди на 17 секунд.
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