Идеальная стрельба, попадание в масс-старт и готовность к эстафете: как Халили стал теневым героем ЧМ по биатлону

Саид Каримулла Халили занял шестое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Он стал одним из пяти спортсменов, не допустивших ни одной ошибки на четырёх огневых рубежах. Благодаря этому результату 22-летний россиянин отобрался в масс-старт и может выступить в мужской эстафете на дебютном первенстве планеты. При этом ещё недавно участие россиянина в главном турнире сезона находилось под вопросом, а от него ждали успехов на чемпионате Европы.

Бесспорным героем индивидуальной гонки стал норвежец Стурла Легрейд, завоевавший на своём дебютном чемпионате мира уже вторую золотую медаль. Но если его успехи были вполне ожидаемыми, то достижение Саида Каримуллы Халили стало настоящей сенсацией. 22-летний россиянин, тоже никогда не выступавший на соревнованиях такого уровня, занял шестое место и показал лучший результат в мужской команде.

Халили стартовал одним из последних, под 96-м номером, когда гонка подходила к концу и уже сложно было ожидать, что в первой десятке произойдут значительные изменения. Но уроженцу подмосковного Сергиева Посада удалось создать интригу. Он стрелял точно на каждом огневом рубеже и поднимался сначала на 18-е, потом на шестое, а затем и вовсе на четвёртое место. В итоге он замкнул первую шестёрку и принял участие в расширенной церемонии награждения. После гонки спортсмен признался, что так пробежать помогло хорошее эмоциональное состояние.

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«Хорошее достижение. На чемпионате Европы тоже получилось стрельнуть четыре нуля. На данный момент для меня это неплохо — шестое место. Три круга я ехал, вообще кайфовал. Спасибо украинской команде, держался за Артёмом Примой, Димой Пидручным. Потом ребята разъехались, пришлось самому себя натягивать, стало потяжелее. Когда пришёл на рубеж, всё было настолько хорошо в эмоциональном плане, что удалось спокойно отстрелять. После каждого рубежа получал информацию. Наверное, только после третьего — нет. Тренеры не стали говорить позицию, я понял: не хотели, чтобы я завёлся, чтобы появился мандраж. Но я понимал, что иду на пятых-шестых позициях и старался относиться к гонке как к хорошей тренировке», — рассказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Кроме Халили, избежать промахов удалось только четырём спортсменам. Легрейду и немцу Арнду Пайфферу такая стрельба принесла золото и серебро соответственно. Швед Пеппе Фемлинг и чех Милан Жемличка с 20 попаданиями оказались гораздо ниже россиянина и не вошли в первую десятку. Ходом Халили тоже не блистал и по чистому времени на дистанции занял 32-е место, но он всё равно оказался лучше лидеров сборной России Александра Логинова и Матвея Елисеева, а Евгению Гараничеву уступил 1,3 секунды.

Для Халили чистая стрельба на четырёх огневых рубежах не является чем-то экстраординарным. Он уже закрывал все мишени в прошлом сезоне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. Тогда это помогло молодому россиянину подняться с 42-го места на 25-е — до приезда в Поклюку это был лучший результат подмосковного биатлониста на кубковых соревнованиях.

В этом году Халили тоже попадал в так называемый клуб «Зеро» — негласный список биатлонистов, не допускавших ни одного промаха в гонке. Это произошло на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй, где он должен был проявить себя, чтобы получить путёвку на главный старт сезона. Халили отстрелял на ноль в индивидуальной гонке — кроме него, никто больше не смог этого сделать. Правда, как и сейчас, это не помогло 22-летнему спортсмену подняться на подиум. Он стал только четвёртым, уступив 18 секунд в споре за бронзу норвежцу Эндре Стрёмсхейму, у которого было два промаха. В спринте Халили тоже был безошибочен и занял второе место.

Теперь Халили имеет шанс выступить в мужской эстафете, где попасть на пьедестал почёта должно быть проще, чем в личной гонке. Соответствующий опыт у 22-летнего биатлониста уже есть. Ещё в прошлом сезоне он привлекался в эстафетный квартет и успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. На соревнованиях в Оберхофе Халили бежал на первом этапе и проиграл только 22 секунды с одним промахом. Затем в Нове-Место он и вовсе совершил небольшой подвиг. Халили была доверена роль финишёра, и он вывел команду с шестого места на четвёртое. При этом ему ни разу не понадобились дополнительные патроны.

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Более свежие примеры выступлений Халили в командных гонках тоже имеются, пусть и не на уровне Кубка мира. На этапе Кубка IBU и на чемпионате Европы он не позволял себе больше одного промаха и старался принести максимальную пользу команде. Сейчас, когда привычный стартер команды Матвей Елисеев не только не показывает качественную стрельбу, но и много проигрывает ходом, Халили гораздо увереннее претендует на эту роль. С этим, в частности, согласен бывший тренер сборной России Анатолий Хованцев.

«Халили может выдержать эстафету в функциональном плане, он провёл всего одну гонку. Как стрелок Карим надёжный. С учётом всех нюансов я бы отдал Халили второй или третий этап. На первый этап будет стоять выбор между Гараничевым и Елисеевым. Латыпов и Логинов, само собой. Эдуард, конечно, пойдёт на последний этап», — сказал Хованцев «Чемпионату».

Даже если тренеры предпочтут более консервативный вариант состава на эстафету, то для Халили чемпионат мира ещё не закончен. Он гарантировал себе участие в масс-старте, показав лучший результат в личных гонках среди россиян. 22-летний спортсмен будет самым молодым участником гонки с общего старта на чемпионатах мира с 2019 года, когда за медаль боролся 20-летний швед Себастиан Самуэльссон.

Халили буквально запрыгнул в последний вагон уходящего поезда — из 15 биатлонистов, отбиравшихся по результатам в личных забегах, он занял четвёртое место с конца. Для этого ему хватило всего одной гонки. Вместе с Халили отбор прошли Елисеев, Логинов и Латыпов — такого представительства в масс-старте у сборной России не было с 2013 года. Ждать личной медали от дебютанта чемпионата мира будет сложно, но в воскресенье ему придётся бежать на более короткой дистанции, так что ходом он будет проигрывать меньше, чем в индивидуальной гонке, а при точной стрельбе сможет вновь оставить о себе хорошее впечатление.