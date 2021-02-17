В погоне за «Хрустальным глобусом»: российские биатлонисты участвуют в индивидуальной гонке на ЧМ
- globallookpress.com
- © Joel Marklund/Keystone Press Agency
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17 февраля 2021
Накануне состоялась аналогичная гонка среди женщин. Победу в ней одержала чешка Маркета Давидова. Среди российских девушек лучший результат показала Светлана Миронова. С двумя промахами она заняла пятое место.
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Хотя в индивидуальных гонках крайне важна стрельба, без приличной скорости за медали тоже будет сложно бороться. В этом плане у Логинова не должно возникнуть проблем — в недавней гонке преследования на 12,5 км он показал пятое время на дистанции. Елисеев же по этому показателю занял 26-е место.
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Наблюдать за выступлением Логинова будем почти с самого начала гонки. Он стартует под 12-м номером. Остальные россияне вступят в борьбу гораздо позже — Елисеев отправится на дистанцию 41-м, Гараничев начнёт гонку 81-м, а Халили и вовсе 96-м.
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Благодаря тому успеху Логинов будет бороться ещё и за «Малый хрустальный глобус». Пока он занимает второе место в рейтинге, уступая Легрейду 23 очка. Этот трофей не покорялся российским биатлонистам с 2015 года, когда Антон Шипулин был лучшим в зачёте масс-стартов. В индивидуальной гонке общий зачёт последним выигрывал Сергей Рожков в 2001 году.
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Основания для этого есть. Последнюю индивидуальную гонку в Кубке мира, состоявшуюся 22 января, выиграл именно Логинов. Он не допустил ни одного промаха и почти на минуту обогнал норвежца Стурлу Легрейда, одержавшего победу на старте сезона. Гараничев тогда же мог занять второе место, если бы избежал промахов.
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Как обычно, будем надеяться, что у сборной России получится выиграть свою первую медаль на этом турнире. Сегодня это постараются сделать Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Саид Каримулла Халили.
17 февраля будем всей страной болеть за наших мужчин! 🇷🇺👏 pic.twitter.com/Mly9vvG5Qt— Биатлон России (@russianbiathlon) February 16, 2021
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Добрый вечер всем любителям биатлона! В Поклюке продолжается чемпионат мира, и сегодня будут разыграны медали в мужской индивидуальной гонке. Соревнования начнутся в 16:30 мск, RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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