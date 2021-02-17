В погоне за «Хрустальным глобусом»: российские биатлонисты участвуют в индивидуальной гонке на ЧМ

На чемпионате мира по биатлону в Поклюке разыгрываются медали в индивидуальной гонке среди мужчин. Сборную России в ней представляют Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Саид Каримулла Халили. У лидера национальной команды есть шанс не только оказаться на пьедестале почёта, но и выиграть Кубок мира в этой дисциплине. RT ведёт текстовую трансляцию.

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© Joel Marklund/Keystone Press Agency