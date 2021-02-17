В погоне за «Хрустальным глобусом»: российские биатлонисты участвуют в индивидуальной гонке на ЧМ

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Владимир Зайвый
На чемпионате мира по биатлону в Поклюке разыгрываются медали в индивидуальной гонке среди мужчин. Сборную России в ней представляют Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Саид Каримулла Халили. У лидера национальной команды есть шанс не только оказаться на пьедестале почёта, но и выиграть Кубок мира в этой дисциплине. RT ведёт текстовую трансляцию.
В погоне за «Хрустальным глобусом»: российские биатлонисты участвуют в индивидуальной гонке на ЧМ
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency
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  • 17 февраля 2021

    Накануне состоялась аналогичная гонка среди женщин. Победу в ней одержала чешка Маркета Давидова. Среди российских девушек лучший результат показала Светлана Миронова. С двумя промахами она заняла пятое место.

  • Хотя в индивидуальных гонках крайне важна стрельба, без приличной скорости за медали тоже будет сложно бороться. В этом плане у Логинова не должно возникнуть проблем — в недавней гонке преследования на 12,5 км он показал пятое время на дистанции. Елисеев же по этому показателю занял 26-е место.

  • Наблюдать за выступлением Логинова будем почти с самого начала гонки. Он стартует под 12-м номером. Остальные россияне вступят в борьбу гораздо позже — Елисеев отправится на дистанцию 41-м, Гараничев начнёт гонку 81-м, а Халили и вовсе 96-м.

  • Благодаря тому успеху Логинов будет бороться ещё и за «Малый хрустальный глобус». Пока он занимает второе место в рейтинге, уступая Легрейду 23 очка. Этот трофей не покорялся российским биатлонистам с 2015 года, когда Антон Шипулин был лучшим в зачёте масс-стартов. В индивидуальной гонке общий зачёт последним выигрывал Сергей Рожков в 2001 году.

  • Основания для этого есть. Последнюю индивидуальную гонку в Кубке мира, состоявшуюся 22 января, выиграл именно Логинов. Он не допустил ни одного промаха и почти на минуту обогнал норвежца Стурлу Легрейда, одержавшего победу на старте сезона. Гараничев тогда же мог занять второе место, если бы избежал промахов.

  • Как обычно, будем надеяться, что у сборной России получится выиграть свою первую медаль на этом турнире. Сегодня это постараются сделать Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Саид Каримулла Халили.

  • Добрый вечер всем любителям биатлона! В Поклюке продолжается чемпионат мира, и сегодня будут разыграны медали в мужской индивидуальной гонке. Соревнования начнутся в 16:30 мск, RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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