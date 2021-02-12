Иллюзия успеха: из-за чего Логинов провалил вторую гонку подряд на ЧМ по биатлону в Поклюке

Александр Логинов провалил уже второй старт на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Он не только не защитил свой титул в спринте, но и потерял шанс бороться за медаль в пасьюте. RT разбирается, что стало причиной поражения сильнейшего спортсмена российской сборной: неготовность к соревнованиям или психологическая уязвимость.

Пятница была просто обязана стать днём Александра Логинова. Во-первых, это было бы просто красиво: отстоять титул лучшего спринтера в мире в день рождения личного тренера — Александра Касперовича. Во-вторых, сам же Касперович накануне чемпионата отметил, что трасса в Поклюке словно специально спроектирована под его ученика: «Саша любит сложные трассы. Я ему даже написал: «Трасса абсолютно для тебя».

В-третьих, вся российская сборная провела заключительный этап в полном соответствии с тем, как планировалось это сделать — без каких бы то ни было помех и форс-мажоров. В плюс можно было бы записать и выступление в смешанной эстафете. С точки зрения качества оно вышло для Логинова не самым успешным, но предоставило прекрасную возможность сбросить градус психологического напряжения, прочувствовать трассу и соперников, а заодно и самого себя.

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Дело было за малым: реализовать спринтерскую программу-минимум. То есть безупречно пройти оба рубежа, чтобы гарантировать себе шанс бороться за победу. Если повезёт. Всё-таки спринт, где скорости бега и стрельбы становятся с каждым годом всё более и более фантастичными, всегда требует определённой удачи. Даже в виде стартового номера: как бы классно ни работали те, кто бежит впереди, всегда есть риск, что их результат переплюнут стартующие позже.

Предпоследним выстрелом в первой же стрельбе Логинов вдребезги разнёс красивый сценарий и отправился на штрафной круг. Парой минут позже Матвей Елисеев, стартовавший в спринте четвёртым, повторит безупречную стрельбу на втором рубеже, уйдёт на финиш с нолём и заставит с печалью вспомнить слова четырёхкратного чемпиона мира Валерия Медведцева: «В моём понимании, первый этап должен был бежать не Александр Логинов, а Матвей Елисеев. Стартёров лучше Матвея в российской сборной нет вообще...»

Увы, на финишном кругу Матвей встал. Иначе говоря, сделал всё, чтобы не слишком жалеть о его отсутствии в эстафете. Логинов же, вслед за первой стрельбой, запорол и вторую. Дополнительным стрессом стали неполадки, возникшие у спортсмена с оружием, хотя на самом деле это было уже неинтересно никому, кроме разве что российских тренеров и самого Александра.

«История повторяется дважды. Сначала — в виде трагедии, второй раз — в виде фарса», — известная цитата немецкого философа Георга Гегеля вполне применима к ситуации с Логиновым и его отношениям с представителями СМИ.

Год назад на чемпионате мира в Антхольце на фоне бесконечных нападок со стороны соперников и дико нервной ситуации в целом нежелание Александра контактировать с журналистами было объяснимо. Хотя общаться в итоге всё равно пришлось — давать объяснения после того, как в расположение российских биатлонистов нагрянула с обыском итальянская полиция.

Нынешний обет молчания (который начался не в Поклюке, а гораздо раньше) не был понятен в принципе. Такое бывает с молодыми и не слишком опытными спортсменами: когда напряжение старта становится невыносимым, хочется отрешиться от всего и прежде всего от тех, кто задаёт вопросы. Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый перед своими первыми и единственными Играми в Барселоне даже состриг под ноль роскошную шевелюру, пояснив: «Понимаете, когда пловец бреет голову, то как бы подчёркивает, что отрекается от всего ради единственной цели».

Можно сказать, что положение лидера команды (причём, единственного) обязывает ко многому, и к общению с прессой в том числе, но принуждать к этому того или иного атлета — занятие неблагодарное и бессмысленное. Об этом в Поклюке был вынужден говорить даже главный тренер российской сборной Валерий Польховский, давая объяснение поведению Логинова. Мол, не хочет говорить человек — ну так его право...

С точки зрения спорта дело здесь вообще в другом. Принимая решение свести общение с прессой к нулю, спортсмен, сам того не желая, создаёт себе очень мощный стрессовый фактор. Особенно преуспевают в этом те, кто от природы эмоционально уязвим и привык держать собственные переживания глубоко в себе. Это примерно как верить в разрушительную магию чёрных кошек или встреченных женщин с пустыми вёдрами: увидел журналиста — внутренне ощетинился, напомнил себе, что общаться ни с кем не должен, что надо обойти моральную помеху стороной, да и вообще лучше лишний раз не попадаться прессе на глаза.

Все эти мысли приводят к тому, что в самый ответственный момент сезона вместо мобилизации у атлета идёт мощная потеря энергии — как, собственно, от любого стресса. И вот это уже абсолютно непрофессионально, а вовсе не тот факт, останавливается человек в микст-зоне, или нет.

Мог ли психологический дискомфорт выбить чемпиона мира из колеи и стать именно той мелочью, которая помешала показать более достойный результат? Ну а почему нет?

Что на самом деле произошло в спринтерской гонке с Логиновым, он, возможно, расскажет позже. Ну а в Поклюке после двух подряд заваленных гонок, журналистам было уже совсем не до него — при таких результатах над «омертой» россиянина можно было разве что поиронизировать.

В плюс мужскому российскому спринту можно было записать единственный факт: первые два круга дистанции, пройденные Эдуардом Латыповым во главе гонки, и созданную им иллюзию, что при идеальной стрельбе он мог бы бороться за подиум, а то и победить. Промах в стойке и финишный круг с 34-м временем Латыпова «ногами» эту иллюзию разрушили, но общий десятый результат российского спортсмена с отставанием от лидера в 33,3 означает прекрасный шанс в гонке преследования. В отличие от остальной российской четвёрки, стартовавшей в спринте в пятницу.