Швед Понсилуома стал чемпионом мира по биатлону в спринте, Латыпов — в топ-10
- Reuters
Шведский лыжник преодолел дистанцию за 24 минуты 41,1 секунды и не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах.
Второе и третье места заняли французы Симон Детьё и Эмильен Жаклен соответственно.
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, допустивший один промах и занявший по итогам гонки десятое место, с отставанием от победителя в 33,3 секунды.
Матвей Елисеев без промахов стал 19-м, Александр Логинов, допустивший два промаха, занял 26-е место, Антон Бабиков с одним промахом стал 53-м, а Карим Халили с двумя промахами — 64-м.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.