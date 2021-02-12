Швед Понсилуома стал чемпионом мира по биатлону в спринте, Латыпов — в топ-10

Швед Мартин Понсилуома занял первое место в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

Шведский лыжник преодолел дистанцию за 24 минуты 41,1 секунды и не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе и третье места заняли французы Симон Детьё и Эмильен Жаклен соответственно.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, допустивший один промах и занявший по итогам гонки десятое место, с отставанием от победителя в 33,3 секунды.

Матвей Елисеев без промахов стал 19-м, Александр Логинов, допустивший два промаха, занял 26-е место, Антон Бабиков с одним промахом стал 53-м, а Карим Халили с двумя промахами — 64-м.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.